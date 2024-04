XRP Kursprognose: Anwalt liefert wichtige Updates zum Fall Ripple vs. SEC

Der XRP-Preis ist inmitten der momentanen Korrektur des Kryptowährungsmarktes in dieser Woche relativ ruhig geblieben. Er ist lediglich um 3 % gefallen und wird um $0,61 gehandelt. Laut der XRP-Preisprognose von altFINS scheiterte der Preis Mitte März an der Widerstandsmarke von $0,75 und gab im Anschluss darauf nach.

Käufer könnten jedoch einen attraktiven Einstiegspunkt in den Aufwärtstrend in der Nähe des Unterstützungsbereichs von $0,57 finden, der mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zusammenfällt. Dieser potenzielle Einstiegspunkt könnte einen Aufwärtstrend von etwa 25 % bis auf $ 0,75 ermöglichen, und wenn dieses Niveau durchbrochen wird, könnte der Preis sogar $ 0,92 erreichen.

Die technische Analyse von altFINS für XRP zeigt, dass das Momentum gemischt ist, wobei die MACD-Linie unter der MACD-Signallinie liegt, was auf einen allgemeinen Abwärtstrend hindeutet, während der RSI bei 50 liegt, was auf eine neutrale Haltung hindeutet. Die steigenden Balken des MACD-Histogramms deuten jedoch darauf hin, dass das Momentum kurz vor einem erneuten Anstieg stehen könnte.

Was die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus betrifft, so liegt die nächste Unterstützungszone bei $0,55 (ehemaliger Widerstand), gefolgt von $0,45. Auf der Widerstandsseite liegt die nächste Zone bei $0,75, wobei $0,92 das nächste signifikante Niveau darstellt.

Es sollte Beachtung finden, dass der XRP-Kurs stark durch den laufenden Rechtsstreit zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht SEC beeinflusst wird. Diesbezüglich hat der Anwalt James K. Filan, der den Fall eingehend verfolgt, mit seinen Tweets für Updates gesorgt.

Zunächst teilte er am 19. März mit, dass die Parteien einen gemeinsamen Vorschlag zur Versiegelung eingereicht hätten, um die Versiegelungsfragen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Anhörung zu den Abhilfemaßnahmen in diesem Fall zu regeln.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The parties have filed a joint sealing proposal “to govern sealing issues relating to the upcoming remedies-related briefing to be filed in this case.” pic.twitter.com/gaF2DLlWDN

Im Anschluss daran teilte er mit, dass die SEC ihren Eröffnungsschriftsatz zu den Abhilfemaßnahmen und die dazugehörigen Dokumente unter Verschluss eingereicht habe, was bedeute, dass sie noch nicht öffentlich seien.

Der Inhalt dieser Dokumente sei noch nicht bekannt. Er kündigte jedoch an, dass die öffentlichen, geschwärzten Fassungen spätestens am Dienstag, dem 26. März 2024 eingereicht würden.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP The @SECGov has filed, under seal, its opening remedies-related brief and supporting documents. These documents are not public yet. Public, redacted versions will be filed no later than Tuesday, March 26, 2024.

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) March 22, 2024