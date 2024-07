Krypto zeigt große Volatilität nach Joe Bidens Rückzug

Kurz nachdem US-Präsident Joe Biden seinen Rückzug von den Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt hatte, kam es auf dem Kryptowährungsmarkt zu erheblichen Turbulenzen.

Innerhalb eines 30-Minuten-Fensters wurden nach Angaben von CoinGlass fast 67 Millionen US-Dollar an fremdfinanzierten Long-Positionen liquidiert. Diese plötzliche Marktbewegung ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr UTC am 21. Juli, ausgelöst durch einen starken Rückgang des Bitcoin-Preises (BTC) um 2,3 %, der laut CoinMarketCap-Daten von 67.713 $ auf 65.880 $ fiel.

Der Markt erholte sich jedoch schnell wieder, und Bitcoin erreichte innerhalb von 24 Stunden ein Hoch von 68.480 $. Diese rasche Erholung führte bei Händlern mit gehebelten Short-Positionen zu Verlusten in Höhe von insgesamt rund 34 Millionen Dollar.

Marktperspektiven

Markus Thielen, Gründer von 10x Research, sagte gegenüber Cointelegraph, dass Bidens Rückzug zunächst als Erhöhung der Siegchancen von Donald Trump wahrgenommen worden sein könnte. Er sagte:

Biden war nicht glaubwürdig genug, um Trump zu schlagen, so dass ein alternativer Kandidat Trumps Chancen begrenzt haben könnte. […] Aber es gibt keine glaubwürdige Alternative… daher die BTC-Pumpe.

Jede Nachricht über Trumps Chancen, die Wahl zu gewinnen, wird von vielen als positiv für die Kryptowährungsbranche angesehen. Der Grund dafür ist vor allem, dass er sich als Pro-Krypto-Kandidat positioniert hat und kürzlich so weit gegangen ist, zu sagen, dass er möchte, dass alle Bitcoin in Zukunft in den Vereinigten Staaten geschürft werden.

In einem breiteren 12-Stunden-Zeitraum am 21. Juli kam es auf dem Kryptowährungsmarkt zu Liquidationen von insgesamt 134,5 Millionen US-Dollar, wobei 81,1 Millionen US-Dollar an Long-Positionen und 53,4 Millionen US-Dollar an Short-Positionen vernichtet wurden. Dies ist das höchste Liquidationsvolumen in einer 12-Stunden-Spanne seit dem 8. Juli.

Die Liquidationen betrafen vor allem Bitcoin (43,8 Millionen Dollar), Ethereum (ETH) (31,1 Millionen Dollar) und Solana (SOL) (8,6 Millionen Dollar). Die großen Kryptowährungsbörsen Binance und OKX trugen die Hauptlast dieser Liquidationen und wickelten 64,5 Millionen bzw. 44 Millionen Dollar ab.

Während sich die politische Landschaft verschiebt, gilt Vizepräsidentin Kamala Harris nun als wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten für die kommenden Präsidentschaftswahlen. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wird Bitcoin bei $67.055 gehandelt, was einem Rückgang von 0,17% in den letzten 24 Stunden entspricht.