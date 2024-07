Europol sperrt im Rahmen der Cobalt Strike”-Razzia fast 600 IP-Adressen

Im Rahmen einer konzertierten Aktion zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, bei der das Sicherheitstool Cobalt Strike missbraucht wurde, wurden von Europol fast 600 IP-Adressen ausfindig gemacht. Die Operation MORPHEUS fand zwischen dem 24. und 28. Juni statt und richtete sich gegen ältere, nicht lizenzierte Versionen des Tools, die häufig für kriminelle Aktivitäten genutzt werden.

“Im Laufe der Woche haben die Strafverfolgungsbehörden bekannte IP-Adressen, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, sowie eine Reihe von Domainnamen, die von kriminellen Gruppen verwendet werden, für Online-Diensteanbieter markiert, um nicht lizenzierte Versionen des Tools zu deaktivieren. Insgesamt wurden 690 IP-Adressen an Online-Diensteanbieter in 27 Ländern gemeldet. Bis zum Ende der Woche wurden 593 dieser Adressen abgeschaltet”, heißt es in einer Mitteilung von Europol.

⚠️Law enforcement teamed up with the private sector to stop criminals abusing Cobalt Strike to carry out attacks.

An action led by @NCA_UK & coordinated from Europol HQ resulted in the takedown of 593 IP addresses linked to criminal activity.

Details ⤵️https://t.co/yrqiri7G4m pic.twitter.com/jJzrgOPh9t

— Europol (@Europol) July 3, 2024