Lange inaktive Bitcoin-Wallet erwacht und bewegt 60 Millionen Dollar

Am Sonntag erwachte eine Bitcoin-Wallet, die seit fast 12 Jahren inaktiv war, plötzlich zum Leben und transferierte 1.000 BTC (im Wert von über 60 Millionen Dollar) an eine neue Adresse. Diese Bewegung, die vom Blockchain-Überwachungsdienst Whale Alert entdeckt wurde, stellt ein bedeutendes Ereignis in der Welt der Kryptowährungen dar.

💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 1,000 #BTC (59,989,823 USD) has just been activated after 11.8 years (worth 11,908 USD in 2012)!https://t.co/JOJTymSWal — Whale Alert (@whale_alert) July 14, 2024

Die Geschichte des Wallets ist bemerkenswert. Sie erhielt die 1.000 BTC vor etwa 11 Jahren und 9 Monaten, als sie nur 12.100 $ wert war. Seitdem ist der Wert um etwa 500.000 % gestiegen.

Interessanterweise wurde die Transaktion am Sonntag ausgeführt, aber erst am 19. Januar 2024 gesendet. Diese Verzögerung zwischen der Übertragung und der Ausführung führte zu einer erheblichen Wertsteigerung von 41,6 Millionen Dollar auf fast 60 Millionen Dollar, was auf den Anstieg des Bitcoin-Preises zurückzuführen ist.

Die Identität des Wallet-Besitzers und der Grund für die Überweisung sind unbekannt. Dieser Fall reiht sich in den jüngsten Trend ein, dass ruhende Wallets wieder aktiv werden.

Kein Einzelfall

Zehn Tage zuvor hatte ein anderes, seit zwölf Jahren ruhendes Wallet rund sieben Millionen Dollar bewegt. Am 12. Mai überwies eine zehn Jahre alte Wallet 1.000 BTC (mehr als 60 Millionen US-Dollar) in zwei Transaktionen, und eine Woche zuvor wurden 687,33 BTC (mehr als 44 Millionen US-Dollar) von einer anderen zehn Jahre alten Wallet überwiesen.

Im März überwies die fünftgrößte Bitcoin-Adresse, die seit 2019 inaktiv ist, 6 Milliarden Dollar. Im selben Monat wurden 140 Millionen Dollar Bitcoin, die im Jahr 2010 geschürft wurden, in einer einzigen Wallet konsolidiert. Zuvor wurden im Januar nach der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA fast 50.000 ruhende Bitcoins aktiv.

Diese Transaktionen in ruhenden Wallets sind für Marktbeobachter aus mehreren Gründen von großem Interesse. Erstens geben sie Aufschluss über das Verhalten von Langzeitbesitzern, die oft als “Bitcoin-Wale” bezeichnet werden.

Wenn diese Großbesitzer nach einer längeren Zeit der Inaktivität ihr Vermögen bewegen, kann dies ein Zeichen für eine veränderte Marktstimmung oder bevorstehende Preisbewegungen sein. Ihre Handlungen können andere Investoren beeinflussen und möglicherweise die gesamte Marktdynamik beeinflussen.

Darüber hinaus bieten diese Transaktionen einen einzigartigen Einblick in die Geschichte und Akzeptanz von Bitcoin. Viele dieser ruhenden Wallets stammen aus der Anfangszeit der Kryptowährung, als Bitcoin noch weit weniger wert und bekannt war.

Die Tatsache, dass diese “Early Adopters” nun ihre Gelder umschichten, könnte auf eine Änderung ihrer Anlagestrategie oder eine Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen hindeuten. Darüber hinaus können sich solche Bewegungen auf das Angebot an umlaufenden Bitcoins auswirken, da Coins, die eigentlich “verloren” oder aus dem Verkehr gezogen waren, plötzlich wieder aktiv werden.

Diese Wiedereinführung von Bitcoin in den Markt, die lange Zeit inaktiv waren, kann sich auf die Liquidität und die Preisstabilität auswirken, was diese Transaktionen zu einem entscheidenden Faktor für Analysten macht, der bei der Bewertung des breiteren Kryptowährungsökosystems berücksichtigt werden sollte.