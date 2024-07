Neues interaktives Super Mario World LEGO Set vor offizieller Enthüllung geleakt

Die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und LEGO hat sich seit dem ersten Auftritt von Mario in Steinform im Jahr 2020 enorm entwickelt.

Im Jahr 2024 gab es nicht nur eine Fülle von Mario-Sets, sondern auch The Legend of Zelda und Animal Crossing wurden bereits vorgestellt.

Nun scheint sich der Kreis um Mario zu schließen, doch diesmal treten die Kinder in den Hintergrund – mit dem LEGO Set Super Mario World für Erwachsene.

Geleakt wurde das neue Set von The Brick Shop, einem zertifizierten LEGO Shop in Singapur, der das Produkt schon früh auf seiner Website listete, um es kurz darauf wieder zu entfernen.

Das 1.215-teilige Set versetzt dich mit einer Nachbildung von Mario und Yoshi aus Super Mario Land World in die Zeit des SNES zurück und verfügt über eine voll funktionsfähige Kurbel, die ein interaktives Element ermöglicht.

Durch Drehen der Kurbel scheint die Figur zu laufen und öffnet sogar Yoshis Mund, aus dem die charakteristische Zunge herausschaut.

Der Preis liegt bei 209,00 Singapur-Dollar, was ungefähr 155 US-Dollar entspricht. Wer Nostalgie in LEGO-Form erleben will, muss also etwas tiefer in die Tasche greifen.

Das sollte aber nicht allzu sehr schockieren, denn die meisten anderen Nintendo-Kollaborationen dieses Formats bewegen sich in einer ähnlichen Preisklasse oder sind sogar noch teurer.

Unabhängig vom Preis ist aber eines sicher: Es wird wohl sofort ausverkauft sein.

Laut dem inzwischen gelöschten Angebot ist das Erscheinungsdatum des Sets der 1. Oktober 2024, doch wir werden die offizielle Ankündigung abwarten, bevor wir alles auf eine Karte setzen, nur für den Fall.

Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen vertrauenswürdigen Händler handelt, der das Angebot versehentlich zu früh veröffentlicht hat, gehen wir davon aus, dass die offizielle Ankündigung des Super Mario World LEGO Sets unmittelbar bevorsteht.