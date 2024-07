Wie erholt man sich von einem gescheiterten Startup?

Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein neues Unternehmen gründen, sind sich bewusst, dass ein Scheitern durchaus möglich ist, hoffen aber optimistisch, dass ihr Startup den Widrigkeiten trotzen und ein großer Erfolg werden wird. Egal wie hoffnungsvoll man ist – oder wie geschickt man als Unternehmer ist – ein gescheitertes Startup ist immer nur ein paar schlechte Entscheidungen entfernt.

Ein gescheitertes Startup ist nicht unbedingt ein Spiegelbild deiner Fähigkeiten, aber es kann sowohl deinem Ego als auch deinem Geldbeutel schaden. Wie kannst du dich von einem gescheiterten Startup erholen und deine Erfolgschancen beim zweiten Mal maximieren?

Triff die endgültige Entscheidung

Bevor du zu weit gehst, musst du eine endgültige Entscheidung treffen und die notwendigen Schritte einleiten, um dein Unternehmen aufzulösen und dich auf die Folgen des Scheiterns vorzubereiten. Die meisten Unternehmen werden nicht aufgrund finanzieller Schwierigkeiten oder eines externen bedrohlichen Ereignisses dauerhaft geschlossen, sondern Unternehmer/innen treffen die Entscheidung, ein Unternehmen zu schließen, wenn sie erkennen, dass es keinen Ausweg mehr gibt.

Ein gescheitertes Unternehmen bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch in Zukunft scheitern wird. Ein gescheitertes Unternehmen kann sich durch neue Marketingstrategien, Kostensenkungsmaßnahmen, die Entwicklung neuer Produkte, ein Rebranding und andere Strategien wieder erholen. Aber wenn du diese Strategien bereits ausprobiert hast und dir nichts mehr einfällt oder du bereit bist, das Handtuch zu werfen, ist es vielleicht an der Zeit, die letzte Entscheidung zu treffen.

Das ist eine wichtige Entscheidung, die du nicht so leicht rückgängig machen kannst. Deshalb solltest du sie mit klarem Verstand und ohne Emotionen treffen – und sicherstellen, dass du alle Informationen hast, die du brauchst, um eine logische Entscheidung zu treffen.

Überprüfe deine Finanzen

Während du dich auf die Schließung deines Unternehmens vorbereitest, solltest du deine Finanzen genau unter die Lupe nehmen. Mache eine Bestandsaufnahme deiner bestehenden Schulden und ausstehenden Rechnungen und überlege, welche deiner Vermögenswerte leicht liquidiert werden können. Befindet sich dein Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Lage, kann es schwierig sein, das Unternehmen zu schließen; in einigen Fällen kann es der richtige Schritt sein, Konkurs anzumelden.

Anwalt Rowdy G. Williams erklärt: “Die Leute denken manchmal, dass ein Konkurs ein einziger Monolith ist, aber in Wirklichkeit gibt es viele Arten von Konkursen. Die Art des Konkurses, für die man sich entscheidet, hat Einfluss darauf, wie viele Schulden erlassen werden und wie lange das Verfahren dauert”.

Zusammen mit einem Anwalt kannst du herausfinden, ob ein Konkurs der richtige Schritt ist, um dein Unternehmen zu schließen, und wenn ja, welche Art von Konkurs am besten geeignet ist. Andernfalls solltest du deine Aktiva, Passiva und Transaktionen genau im Auge behalten, während du mit der Schließung deines Unternehmens beginnst.

Geplante und geordnete Schließung erleichtern

Eine organisierte, geordnete Schließung ist schneller, stressfreier, rechtlich einwandfrei und einfacher für deine Mitmenschen. Deshalb bist du es dir und allen anderen in deinem Unternehmen schuldig, während der Schließung so strukturiert und professionell wie möglich vorzugehen.

Arbeite mit den Entscheidungsträgern zusammen

Sprich mit den wichtigsten Entscheidungsträgern in deinem Unternehmen, falls du das noch nicht getan hast. Je nach Struktur und Art deines Unternehmens müssen sie deiner Entscheidung zustimmen, bevor du sie umsetzen kannst.

Schulden eintreiben

Irgendwann wirst du ausstehende Forderungen eintreiben müssen. Dies kann dir helfen, deine Finanzen in Ordnung zu bringen und Geld zu erhalten, um ausstehende Schulden zu begleichen.

Informiere deine Mitarbeiter/innen

Überlege dir genau, wie du deine Mitarbeiter/innen informieren willst. In den meisten Fällen lohnt es sich, sie so früh wie möglich und so freundlich wie möglich zu informieren. Gib deinen Mitarbeiter/innen Zeit, Orientierung und Ressourcen, damit sie die Ereignisse gut verarbeiten und die Weichen für ihre Zukunft stellen können. Erkläre auch die Gründe für die Schließung des Unternehmens.

Informiere deine Kunden

Informiere auch deine Kunden. Gib ihnen genaue Anweisungen, wie sie damit umgehen sollen, und überlege, ob du ihnen alternative Anbieter von Produkten und Dienstleistungen empfehlen kannst, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Stelle die erforderlichen Unterlagen bereit

Je nach Art und Standort deines Unternehmens musst du wahrscheinlich einige Dokumente einreichen, um dein Unternehmen formell aufzulösen oder zu schließen.

Denke an die Steuern

Auch wenn dein Unternehmen geschlossen ist, hast du wahrscheinlich noch einige steuerliche Verpflichtungen. Lass dich von einem Steuerberater beraten, um sicherzustellen, dass du diese Steuern richtig budgetierst.

Kündige deine Lizenzen und Bewilligungen

Wenn du Lizenzen oder andere Bewilligungen für dein Unternehmen hast, ist es jetzt an der Zeit, diese zu kündigen.

Verteile deine Vermögenswerte und schließe deine Konten

Schließlich kannst du eine endgültige Verteilung deines Vermögens vornehmen und alle aktiven Konten schließen.

Initiiere eine Nachlassverwaltung

Wenn du dich mit der endgültigen Schließung deines Start-ups beschäftigst oder nachdem du alles erledigt hast, solltest du eine Postmortem-Analyse durchführen. Dein Ziel ist es, herauszufinden, was schief gelaufen ist, damit du bei deinem nächsten Projekt etwas Ähnliches vermeiden kannst.

Was war die Hauptursache für das Scheitern deines Unternehmens? Und was waren die Nebenursachen? Zieh keine voreiligen Schlüsse. Gehe den Details auf den Grund, um zu sehen, ob du etwas übersehen hast.

Hier sind einige der besten Orte, um nach Hinweisen zu suchen:

Finanzunterlagen

Die Finanzen eines Unternehmens können dir fast alles über seine Funktionsweise verraten. Du kannst schnell herausfinden, welche Finanzstrategien dein Unternehmen gestört haben und wann die Dynamik ins Wanken geraten ist.

Interviews und Gespräche

Es ist auch eine gute Idee, Interviews und Gespräche mit anderen Personen zu führen, die in deinem Unternehmen aktiv waren. Manager/innen und Entscheidungsträger/innen können aus ihrer Perspektive berichten, was ihrer Meinung nach schief gelaufen ist. Mitarbeiter/innen der unteren Ebenen können wichtige Erkenntnisse haben, die den Führungskräften vielleicht fehlen.

Wichtige Entscheidungen und ihre Ergebnisse

Konzentriere dich auf wichtige Entscheidungen, die du in deinem Unternehmen getroffen hast, und überlege, ob du in jedem Szenario eine andere Entscheidung hättest treffen können, die zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Hinterher ist man immer schlauer, aber diese Übung wird dir helfen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.

Externe Bedrohungen

Überprüfe auch alle externen Bedrohungen, die beim Niedergang deines Unternehmens eine Rolle gespielt haben. Neue Wettbewerber, wirtschaftliche Turbulenzen und Veränderungen in der Marktdynamik können eine Rolle dabei spielen, die Integrität deines Startups zu gefährden.

Nimm dir Zeit (wenn du kannst)

Ein Startup zu verlieren, das du geliebt und an dem du so hart gearbeitet hast, kann unglaublich schwer sein. Genauso wie du nicht sofort wieder arbeiten möchtest, nachdem du einen geliebten Menschen verloren hast, solltest du dich nicht sofort in ein neues Unternehmen stürzen, wenn dein erstes Unternehmen schließt. Selbst wenn du mit der Situation klarkommst, solltest du dir einige Wochen oder sogar Monate Zeit nehmen, um das Geschehene zu verarbeiten, dich zu entspannen und dich neu zu orientieren, damit du dein nächstes Unternehmen auf einer ausgeglichenen Basis starten kannst.

Übernimm Verantwortung (aber sei nachsichtig mit dir selbst)

Du erhöhst deine Erfolgschancen erheblich, wenn du die volle Verantwortung für alle deine Entscheidungen und Handlungen übernimmst, die zum Scheitern deines Unternehmens beigetragen haben könnten. Ja, es gab Variablen und Faktoren, auf die du keinen Einfluss hattest, aber wenn du dich darauf konzentrierst, wird dir das nicht zum Erfolg verhelfen. Du kannst nur deine eigenen Handlungen und Verhaltensweisen kontrollieren, also musst du dich auf diese Faktoren konzentrieren.

Gleichzeitig solltest du dich nicht selbst verurteilen. Auch die besten Unternehmerinnen und Unternehmer der Welt erleben Rückschläge und machen Fehler. Was sie von anderen Unternehmern unterscheidet, ist, dass sie daraus lernen und weitermachen.

Denk an deine Zukunft

Du musst nicht unbedingt ein neues Unternehmen gründen. Du könntest auch deine alte Geschäftsidee in etwas Neues verwandeln, eine neue Karriere beginnen oder deine Erfahrung nutzen, um einen Job zu finden, der deine neuen Fähigkeiten ergänzt. Denke kritisch über alle deine Optionen nach, bevor du dich entscheidest, wie es weitergehen soll.

Bereite dich vor

Wenn du planst, ein neues Unternehmen zu gründen, nimm dir Zeit für die Vorbereitung.

Besuche Kurse: Viele Kurse können dir helfen, Fähigkeiten oder neues Wissen zu erwerben, um ein besserer Unternehmer zu werden.

Recherchiere: Du kannst auch damit beginnen, nach neuen Möglichkeiten zu suchen und eventuell Geschäftspläne für deine neuen Ideen zu erstellen.

Knüpfe Kontakte: Vergiss nicht, dich zu vernetzen! Kontinuierliches Networking kann dir helfen, neue Mentoren, Partner, Investoren, Mitarbeiter und sogar Kunden zu finden.

Es ist verlockend, das Scheitern deines Start-ups als das Ende einer Reise zu betrachten. Aber es ist auch der Beginn einer neuen Reise. Wenn du dich vollständig und richtig von einem gescheiterten Start-up erholst, kannst du dein neues Wissen und deine neue Erfahrung nutzen, um etwas noch Besseres zu schaffen.