Top KI Meme Coin ICO endet bald – der nächste KI Krypto Coin der explodiert?

Der Countdown für einen der besten Krypto-Presales im Jahr 2024, WienerAI (WAI), der bereits mehr als 7,4 Millionen Dollar eingesammelt hat, läuft.

Das Projekt hat den Rückgang des Kryptomarktes überwunden und bereitet sich auf den Start seiner Börse vor. Es bleiben nur noch wenige Tage, um am Presale teilzunehmen.

Anleger sollten sich beeilen, um das Potenzial für beträchtliche Gewinne bei der heißesten Meme-Coin-Einführung des Jahres zu nutzen. Welche Krypto kaufen am meisten Sinn macht? Die, die bald durch die Decke gehen könnten.

Werfen wir einen Blick darauf, warum dieser Coin so vielversprechend ist und was ihn von anderen auf dem Markt unterscheidet. Wir zeigen auch, wie man Wiener AI kaufen kann, bevor der Vorverkauf vorbei ist.

Der laufende Krypto-Presale von WienerAI wird am 31. Juli enden. Diese Ankündigung hat zu einem großen FOMO rund um den neuen Meme Coin geführt, der in seinem ICO bereits über 7,4 Millionen Dollar eingesammelt hat. Die Gesamtsumme könnte bis Ende des Monats noch deutlich höher ausfallen.

Investoren können sich auf der Website von WienerAI einloggen und das Over-the-Counter-Widget verwenden, um ihre Wallets zu verbinden. Anschließend besteht die Möglichkeit, ETH, BNB oder USDT zu tauschen oder eine Kreditkarte zu verwenden, um den Token zu kaufen. Während der verbleibenden Presalephase wird der $WAI zu einem Preis von 0,00073 $ gehandelt. Eine detailierte Anleitung für den Kauf von WienerAI Token gibt es hier.

Nach dem Presale wird WienerAI auf dezentralen Börsen (DEXs) eingeführt, darunter Uniswap auf dem Ethereum Netzwerk und PancakeSwap auf der Binance Smart Chain. Durch diese Einführung wird der Token einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und zentrale Börsen können WienerAI ebenfalls listen, was sein Kurspotenzial erhöhen könnte.

Angesichts der Dynamik von Presales erwarten Analysten einen weiteren Anstieg, sobald WienerAI an den Börsen verfügbar ist. Der Kurs könnte nach dem IPO (Initial Public Offering) noch deutlich höher liegen, wobei einige Krypto-Influencer von einer potenziellen Rendite von bis zu 100x ausgehen.

Was die Zukunft für WienerAI bereithält, erfährst du in unserer $WAI Kursprognose hier. Um auf dem Laufenden zu bleiben, kannst du WienerAI auf X folgen oder seiner Telegram-Gruppe beitreten.

Nicht umsonst nennen Experten WienerAI den “ultimativen Meme Coin”. Wie der Name schon sagt, kombiniert er Meme mit fortschrittlicher KI. Sein Meme-Maskottchen, ein süßer Hund-Wurst-Hybrid mit einem freundlichen Lächeln, hat die Aufmerksamkeit der Meme-Coin-Fans auf sich gezogen und geht in den sozialen Medien viral.

WienerAI plant die Einführung eines eigenen KI-gesteuerten Trading-Bots, der als ChatGPT für Krypto vermarktet wird. Token-Inhaber können nahtlose Swaps, MEV-Schutz und Portfolio-Tracking nutzen. Sie können alle marktbezogenen Fragen stellen und erhalten detaillierte Antworten, einschließlich Krypto-Preisprognosen und Handelskonfigurationen.

Consider WienerAI the ChatGPT of crypto.

Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled–meaning you don't have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh

— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024