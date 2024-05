“WienerAI” sammelt über 1 Million Dollar im Krypto-Presale ein – der nächste Meme Coin, den man auf dem Schirm haben sollte?

Ein neuer Meme Coin namens WienerAI startete am 25. April den Krypto-Presale und hat in nur wenigen Tagen bereits über 1 Million Dollar eingesammelt.

Dieses Projekt, das künstliche Intelligenz und eine großzügige Portion Humor miteinander verbindet, könnte gut positioniert sein, um einen anständigen Presale und einen erfolgreichen Start hinzulegen. Aktuell kann man den Coin im Vorverkauf zu einem günstigen Preis kaufen.

Was für potenzielle Investoren erwähnenswert ist, ist die neue Trading-Bot-Funktion, die das Team von WienerAi letzte Woche hinzugefügt hat.

Tokenomics und Token-Verteilung

Das Herzstück von WienerAI ist sein nativer Token, $WAI, ein ERC20-Token, der auf der bewährten Ethereum-Blockchain basiert. Die Tokenomics des Projekts sind darauf ausgelegt, das Engagement der Community zu fördern, Liquidität bereitzustellen und laufende Marketingmaßnahmen zu finanzieren.

Der Gesamtbestand an Token liegt bei 69.000.000.000 $WAI, und die Verteilung ist wie folgt:

30% sind für den Presale vorgesehen

20% reserviert für Staking-Belohnungen

20% für die Community-Belohnungen

10% für die DEX/CEX-Liquidität

20% sind für Marketinginitiativen vorgesehen

Während der laufenden ersten Phase des Presales liegt der Preis für 1 $WAI bei 0,000701 $ und bietet damit frühen Investoren einen attraktiven Einstiegspunkt.

Darüber hinaus hat das Projekt keine feste Obergrenze festgelegt, was eine gewisse Flexibilität beim Presale ermöglicht. Investoren können $WAI-Token mit Ethereum (ETH), Tether (USDT) oder bequem per Kredit-/Debitkarte kaufen.

Staking-Belohnungen und frühe Akzeptanz

Eines der herausragenden Merkmale von WienerAI ist die Möglichkeit, beim Kauf von Token sofort einen Einsatz zu leisten. Laut der Website des Projekts wurden bereits über 1 Milliarde WAI-Token eingesetzt, was zeigt, dass die Community den Einsatzmechanismus schon früh angenommen hat.

Die aktuelle jährliche prozentuale Rendite (Annual Percentage, APY) für das Staking liegt bei verlockenden über 800 % und bietet einen potenziell lukrativen Anreiz für langfristige Inhaber.

Durch die Möglichkeit des sofortigen Einsatzes will die WienerAI eine Kultur der aktiven Beteiligung fördern und frühe Anwender belohnen, um das Engagement der Community für den Erfolg des Projekts weiter zu festigen.

Diese Strategie bietet Anreize für eine langfristige Beteiligung und fördert auch das Gefühl der Teilhabe und des gemeinsamen Wachstums unter den frühen Investoren.

Darüber hinaus hat WienerAI auch eine Trading-Bot-Funktion eingeführt.

Die kühne Vision des Projekts malt eine wohlhabende und zukunftsorientierte Welt, in der sich die KI kontinuierlich in eine positive Richtung entwickelt und Wachstum und Harmonie fördert.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, möchte WienerAI eine treue Gemeinschaft von “Würstchenliebhabern” und einer “Würstchenarmee” aufbauen, die die positive Botschaft des Projekts unterstützen und die Vorstellung bekräftigen, dass WienerAI die ultimative kybernetische Entität ist, die es gibt.

Marketingbemühungen und Befürwortungen

Das Team von WienerAI hat mit einer ziemlich aggressiven Marketingkampagne begonnen und sich die Berichterstattung in wichtigen Krypto-Medien wie CoinGape und

CryptoPotato gesichert.

Die Reichweite des Projekts geht jedoch über Medienseiten hinaus, da beliebte YouTube-Kanäle wie Jacob Bury und Bitcoin99 positive Videos gepostet haben, in denen diskutiert wird, ob WienerAI möglicherweise die beste Kryptowährung ist, die man kaufen kann, und der beste Presale, in den man jetzt investieren sollte.

Jacob Bury, ein bekannter Krypto-Analyst mit 38k Abonnenten auf YouTube, bot eine positive Perspektive gegenüber Memes wie WAI und erklärte: “Diese Arten von Meme Coins starten sehr gut in der Hausse”, was das Potenzial für WienerAI hervorhebt, aus den aktuellen Marktbedingungen Kapital zu schlagen und die Aufmerksamkeit von Anlegern zu gewinnen, die ihre jeweiligen Portfolios diversifizieren wollen.

Projekthintergrund und Audits

Das Thema von WienerAI ist in der Zukunft angesiedelt, im Jahr 2132, wo ein verrückter Wissenschaftler, bekannt als The Architect, im New Silicon Valley unermüdlich daran arbeitet, eine hochentwickelte kybernetische Hunde-KI zu entwickeln.

Das ehrgeizige Ziel des Projekts besteht darin, die Kluft zwischen KI und “Welpe”, zwei integralen Bestandteilen des Krypto-Versums, zu überbrücken, und wird treffend als “teils Hund, teils KI, teils Wurst” beschrieben.

Um die Sicherheit von Investitionen in das Projekt zu gewährleisten und die Risiken zu mindern, die mit der steigenden Anzahl von Rug Pulls an der Memecoin-Front verbunden sind, hat sich WienerAI einem Audit unterzogen, das von Coinsult, einem renommierten Blockchain-Sicherheitsunternehmen, durchgeführt wurde.

Diese Prüfung stärkt das Vertrauen der Anleger und zeigt das Engagement des Projekts für Transparenz und Sicherheit.

Fazit

Alles in allem werden ein nachhaltiges Engagement der Community, eine effektive Nutzung der Token und die Fähigkeit, die Dynamik über den anfänglichen Hype hinaus aufrechtzuerhalten, für die Langlebigkeit von WienerAI entscheidend sein.

Darüber hinaus muss sich das Projekt im wettbewerbsintensiven und oft unberechenbaren Meme-Coin-Sektor differenzieren und seiner Community einen greifbaren Wert bieten. Dass es von beliebten Krypto-Analysten wie Jakob Bury und Bitcoins99 hervorgehoben wird, könnte ebenfalls hilfreich sein.

Nur die Zeit wird zeigen, ob die Sausage Army die Kryptowährungs-Charts erobern und WienerAI als eine formidable Kraft im Meme-Coin-Sektor etablieren kann. Eines ist jedoch sicher: Der schrullige Ansatz und die Tokenomik des Projekts haben bereits ein gewisses Interesse geweckt, da im Presale schnell über 1 Million Dollar gesammelt wurden.