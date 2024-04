Was ist Claude 3 und ist es besser als ChatGPT?

Der revolutionäre KI-Chatbot von OpenAI, ChatGPT, hat einen ganzen Markt für ähnliche generative KI-Modelle geschaffen.

Er hat auch einige der größten Technologieunternehmen der Welt auf den Plan gerufen, darunter Google Gemini. Doch eines von ihnen wird sich als das wettbewerbsfähigste von allen erweisen: Claude 3.

Seine Schöpfer, das von Google unterstützte Unternehmen Anthropic, haben Claude 3 vor kurzem auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein Trio von Sprachmodellen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer zugeschnitten sind.

Es ähnelt dem Marktführer ChatGPT, der GPT-3.5 als kostenloses Produkt anbietet, während für GPT-4 ein monatliches Abonnement erforderlich ist, das Zugang zu mehr Funktionen und einem ausgefeilteren Sprachmodell bietet. Die Einführung von GPT-5 wird in Kürze erwartet.

Die Claude-3-Familie ist ähnlich strukturiert. Drei Sprachmodelle, alle mit unterschiedlichem Detaillierungs- und Entwicklungsgrad. Eines davon ist kostenlos, die beiden anderen erfordern ein Abonnement.

Die Familie der generativen KI Claude besteht aus drei Modellen: Haiku, Sonnet und Opus. Laut Anthropic bieten die neuesten Modelle “eine immer bessere Leistung, die es dem Benutzer ermöglicht, das optimale Gleichgewicht zwischen Intelligenz, Geschwindigkeit und Kosten für seine spezifische Anwendung zu finden.

Today we're releasing Claude 3 Haiku, the fastest and most affordable model in its intelligence class.

Haiku is now available in the API and on https://t.co/uLbS2JNczH for Claude Pro subscribers. pic.twitter.com/uy25DFujdI

— Anthropic (@AnthropicAI) March 13, 2024