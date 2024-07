Zuckerberg: Open-Source-KI ist für eine positive Zukunft notwendig

Während Meta sein bisher größtes und leistungsfähigstes Large Language Model, Llama 3.1 405B, ankündigt, betont Mark Zuckerberg, wie wichtig es ist, dass die Technologie nicht von einer Handvoll Unternehmen kontrolliert wird.

Der CEO entschied sich für einen transparenten Ansatz und schrieb am Dienstag (23. Juli) einen öffentlichen Brief, in dem er erklärte, warum das LLM Open Source ist und warum dies „gut für die Welt“ ist.

„Ich glaube, dass Open Source für eine positive Zukunft der KI notwendig ist“, schrieb der Milliardär.

Mark is an incredible CEO.

What particularly stood out to me from our conversation was how deeply he thinks about open source and how it'll benefit Meta (and the world) in the long term.

A few of my favorite moments/quotes:

On the future of AI agents:

"I think we're going to… https://t.co/rhuOVcapbW

— Rowan Cheung (@rowancheung) July 24, 2024