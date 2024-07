Anthropic und Menlo Ventures starten 100-Millionen-Dollar-Fonds für KI-Start-ups

Anthropic und Menlo Ventures haben sich zusammengeschlossen, um den Anthology Fund für aufstrebende Entwickler zu gründen, die die Entwicklung der künstlichen Intelligenz vorantreiben wollen.

Der mit 100 Millionen Dollar dotierte Fonds soll die Entwicklung neuer KI-Technologien zum Wohle der Menschheit fördern.

Der Fonds wird sich dabei auf fünf Schwerpunktbereiche konzentrieren. Diese sind: KI-Infrastruktur, neue KI-Anwendungen in Bereichen wie Gesundheit und Bildung, KI-Lösungen für Verbraucher, Tools für die Stärkung von Sicherheit sowie KI-Anwendungen, die den gesellschaftlichen Nutzen maximieren. Diese Strategie soll das Bestreben der Förderer widerspiegeln, Innovation und Zusammenarbeit in der gesamten KI-Landschaft zu fördern.

Anthropic, das KI-Start-up hinter dem Chatbot Claude, will die Grenzen der KI zum Wohle der Allgemeinheit verschieben, wie Mitbegründerin und Präsidentin Daniela Amodei erklärt.

“Wir sind besonders an Unternehmen interessiert, die KI einsetzen, um die menschlichen Fähigkeiten und die Produktivität in Bereichen wie Gesundheit, Recht, Bildung, Energie, Infrastruktur und wissenschaftliche Forschung zu verbessern”, sagt sie.

“Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Menlo und den außergewöhnlichen Gründern, die von diesem Fonds unterstützt werden, um die Grenzen dessen, was mit KI möglich ist, zu sprengen”, fügte Amodei hinzu.

