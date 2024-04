Was ist AGI und wie unterscheidet sie sich von KI?

Da sich die künstliche Intelligenz in rasantem Tempo weiterentwickelt, kann man sich leicht fragen, wohin dieses neue Zeitalter führt.

Unternehmen wie ChatGPT, Midjourney und Sora verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten, durch Chatbots, Text-zu-Bild- und Text-zu-Video-Generatoren, während Roboter und selbstfahrende Autos uns bei alltäglichen Aufgaben helfen. Letztere sind noch nicht so weit verbreitet wie die ersteren, aber es ist nur eine Frage der Zeit.

Aber wo ist die Grenze? Steuern wir auf eine dystopische Welt zu, die von Computern und Robotern beherrscht wird? Künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) ist im Grunde der nächste Schritt, aber so wie es aussieht, sind wir noch ein Stück weit davon entfernt, dass dies Realität wird.

AGI wird als “starke” KI betrachtet, während “enge” KI das ist, was wir als generative Chatbots, Bildgeneratoren und Kaffeekochroboter kennen.

Starke KI bezieht sich auf Software, die über die gleichen oder bessere kognitive Fähigkeiten wie ein Mensch verfügt, d. h. sie kann Probleme lösen, Ziele erreichen, selbstständig denken und lernen, ohne dass ein Mensch eingreifen oder helfen muss. Enge KI kann jeweils nur ein Problem lösen oder eine Aufgabe erledigen, ohne dass sie ein Gefühl oder Bewusstsein hat.

Diese Stufe der KI ist derzeit nur in Filmen zu sehen, aber wahrscheinlich werden wir uns in der Zukunft auf diese Stufe der KI-gesteuerten Technologie zubewegen. Wann das sein wird, bleibt umstritten – einige Experten behaupten, es sei noch Jahrhunderte entfernt, andere glauben, es könne nur noch Jahre dauern. In Ray Kurzweils Buch “The Singularity is Near” (Die Singularität ist nah) wird sie jedoch für den Zeitraum zwischen 2015 und 2045 vorhergesagt, was 2007 von der AGI-Forschungsgemeinschaft als plausibler Zeitrahmen angesehen wurde… obwohl es sich dabei um einen ziemlich breiten Zeitrahmen handelt.

Angesichts der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz ist es leicht vorstellbar, dass es in den nächsten 20 Jahren eine Form von AGI in der Gesellschaft geben wird.

Obwohl sie noch nicht existieren, können AGI theoretisch Leistungen erbringen, die von denen des Menschen nicht zu unterscheiden sind und die die menschlichen Fähigkeiten aufgrund des schnellen Zugriffs auf riesige Datensätze wahrscheinlich übertreffen werden. Auch wenn es so aussieht, als würde man mit einem Menschen kommunizieren, wenn man etwas wie ChatGPT benutzt, wäre eine AGI theoretisch in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.

Zu den Fähigkeiten eines AGI-Systems gehören gesunder Menschenverstand, Hintergrundwissen und abstraktes Denken, aber auch praktische Fähigkeiten wie Kreativität, Feinmotorik, natürliches Sprachverständnis (NLU), Navigation und Sinneswahrnehmung.

