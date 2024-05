Snoop Dogg antwortet auf Drakes KI-generierten Diss-Track mit seiner Stimme.

Snoop Dogg reagierte auf humorvolle Weise auf einen Diss-Track von Drake, der die KI-Stimmen des legendären Rappers und Tupac Shakur gegen den Künstler Kendrick Lamar einsetzte.

Weniger als eine Woche nach der Veröffentlichung von “Push Ups” im Internet (mittlerweile gelöscht) heizte Drake seine Fehde mit Lamar weiter an, indem er einen weiteren KI-Diss veröffentlichte. “Taylor Made Freestyle”, die KI-Version von Snoop, die Drake benutzt, hat Lamar mit einer Antwort auf Drakes “Push Ups” herausgefordert.

“Aber trotzdem musst du diesem verdammten Kauz zeigen, wer der Boss im Westen ist / Jetzt ist es an der Zeit, einen richtigen Power Move zu machen”, rappt er in dem Song. “Denn im Moment sieht es so aus, als würde man einen Plan schmieden, wie man verliert / Wie man den falschen Baum anbellt und dann in einem überfüllten Raum in den Kopf geschossen wird.”

Der falsche Snoop fügt hinzu: “Die Welt schaut auf dieses Schachspiel, aber hast du keine Züge mehr?/Dot, du weißt, dass der D-O-G nie an dir gezweifelt hat/Aber im Moment sieht es so aus, als hättest du keine Ahnung, was du tun sollst”.

Drake singt die letzte Strophe. “Hoch oben im Himmel, als wäre ich Howard Hughes/Das erste hat mich nur ein oder zwei Stunden gekostet/Das nächste wird den Feigling in dir zum Vorschein bringen”, rappt er.

Der kanadische Rapper lobte Taylor Swifts Major-Album “The Tortured Poets Department” und bemerkte, sie scheine ein weiterer “Boss” zu sein, ähnlich wie Kendricks früheres Label Top Dawg Entertainment seine Schritte kontrollierte. “Aber jetzt müssen wir eine Woche warten, weil Taylor Swift deine neue Chefin ist / Und wenn du etwas veröffentlichen willst, muss sie es genehmigen / Dieses Mädchen wird dich dazu bringen, so zu tun, als wärst du nicht in einer Fehde”. Er fügt hinzu: “Yeah, shoutout to Taylor Swift / Biggest gangster in the music game right now”.

Snoop Dogg’s Antwort auf Drakes KI-Track

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Tracks reagierte Dogg mit einem Post auf Instagram. “Sie haben was gemacht? Wann? Wie? Sicher? Habt alle eine gute Nacht”, begann Snoop. Bevor er sich verabschiedete, fuhr er fort: “Warum rufen alle auf meinem Handy an? Was zur Hölle? Was ist passiert? Was ist hier los? Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Gute Nacht.”

Snoop dogg reacts to AI Snoop being used on Drake second diss at Kendrick pic.twitter.com/ZFmMuVCoj2 — DJ Akademiks (@Akademiks) April 20, 2024

Der Star schien ziemlich unbeeindruckt davon zu sein, dass er auf dem Track zu hören ist, aber es bleibt abzuwarten, ob er seine Meinung ändert.

Drakes Einsatz von KI hat in den sozialen Medien gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige Leute fanden es kreativ, während andere nicht mochten, dass er einen verstorbenen Rapper benutzte, um K-Dot anzugreifen. Der WWE-Champion und DJ Peter Rosenberg sagte: “Wer war die Person, die sagte “yeah man – def use KI 2pac (Tupac)” … diese Person ist kein echter Freund”. Die beliebten Hip-Hop YouTuber The Akademy nannten es “Next Level”. DJ Jazzy Jeff, bekannt aus der beliebten Komödie Fresh Prince of Bel Air, schickte mehrere lachende Emojis.

who was the person who said "yeah man — def use AI 2pac" .. that person is not a real friend https://t.co/4ZyieyJtiB — Peter Rosenberg (@Rosenbergradio) April 21, 2024

Ps. I heard Drake wrote the AI verses for AI Tupac and AI Snoop Dogg. this next level. his Verse is clearly real and him tho. He wrote all 3 lmao. — DJ Akademiks (@Akademiks) April 20, 2024

Ich kann nicht glauben, dass ihr alle damit einverstanden seid, dass der kanadische Rapper einen KI-Tupac benutzt. “Die Stimme des Verstorbenen mit seinen eigenen Worten zu manipulieren, um ihn zu ärgern, ist der größte Mist, den ich je gesehen habe”, schrieb jemand auf X, früher bekannt als Twitter. “Ngl Tupac hätte Drake gehasst.”

In jüngster Zeit machen verschiedene Musikgeneratoren von sich reden, darunter Suno KI, Stability KI und das neue Tool von Udio, das von will.i.am unterstützt wird.

Featured image: Canva / The Come Up Show