Sky und Guild Esports starten Turnierserie für Frauen

Der britische Telekommunikationsanbieter Sky Broadband und die britische Esports-Organisation Guild Esports haben sich zusammengeschlossen, um eine Turnierserie für Frauen zu veranstalten.

Die Initiative gliedert sich in die Racers Eseries und die Soccer Eseries, die in den Women’s Esports Finals gipfeln, die am Sitz von Sky in London ausgetragen werden.

Die Racers Eseries findet vom 26. bis 29. April statt, wobei sich zehn Teilnehmerinnen für die Women’s Esports Finals qualifizieren. Die vier besten Teilnehmerinnen des Esports-Fußballturniers dürfen ebenfalls am Finale teilnehmen. Der genaue Termine für die Soccer Eseries und das Finale werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Für die Teilnehmerinnen des Turniers ist ein Preisgeld von insgesamt 50.000 £ ausgelobt, wobei jede Teilnehmerin des Women’s Esports Finals einen Geldpreis erhält. Darüber hinaus erhalten die Gewinner der Racers und der Soccer Eseries Profiverträge und einen kostenlosen Sky Breitbandanschluss für 18 Monate.

Die Esports-Profiverträge beinhalten ein Bootcamp-Training und Zugang zu den Einrichtungen und Experten, wie z.B. Ernährungsexperten, von Guild. Die Anmeldung zu den Turnieren steht allen Britinnen offen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Spiele, die bei beiden Wettbewerben gespielt werden, wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die britische E-sport-Organisation Guild Esports, deren Miteigentümer Fußballstar David Beckham ist, stellt Spieler in Counter-Strike 2, EA FC 24, Fortnite, Street Fighter und SIM Racing. Zu den namhftesten Partnern des Teams zählen Marken wie Subway, Fanatec und Secretlab.

Im Jahr 2022 kündigten Guild Esports und das Telekommunikationsunternehmen Sky eine dreijährige Partnerschaft an, die im September 2023 verlängert wurde. Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben Guild und Sky bereits mehreren gemeinsame Projekte durchgeführt, darunter ein Street Fighter-Turnier.

Die bevorstehende Initiative für Frauen im E-Sport ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Unternehmen für mehr Vielfalt und Inklusion in der wettbewerbsorientierten Gaming-Szene einsetzen. Im vergangenen Jahr starteten Guild und Sky die Kampagne #NoRoomForAbuse, um auf verbale Übergriffe gegen weibliche Spieler aufmerksam zu machen.

Jasmine Skee, CEO von Guild Esports, äußerte sich wie folgt über die Initiative von Sky und Guild Esports zur Förderung von Frauen im Esport: “Angesichts der Tatsache ,dass Frauen 47% aller Spieler in Großbritannien ausmachen, ist es höchste Zeit, dass wir talentierten Spielerinnen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich auf höchstem Niveau zu messen.”

“Wir freuen uns darauf, Gaming-Enthusiasten aus dem ganzen Land und darüber hinaus bei dieser einzigartigen Gelegenheit zu sehen.”