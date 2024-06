F1 24: Die Fans hatten leider Recht, das Spiel ist unfahrbar

Die Beschwerden sind berechtigt. Das Fahrverhalten von F1 24 ist schlecht. So schlecht, dass es sich nicht mehr fahren lässt. Zumindest für mich.

Aber ich spiele dieses Spiel seit acht Jahren mit einem Gamepad und benutze derzeit nicht weniger als eine Xbox Elite Series 2, um meine Eingaben auf maximale Stabilität und Laufruhe einzustellen. Und es stimmt, wenn ich das Spiel zwei oder drei Monate lang nicht gespielt habe, muss ich das Fahrverhalten des Autos praktisch neu erlernen, wenn ich auf einem hohen Schwierigkeitsgrad fahren oder im Time Trial respektable Rundenzeiten erzielen will.

Aber jedes Mal, wenn mich das Spiel vor ein scheinbar unlösbares Problem stellte, erinnerte ich mich daran, dass Millionen Menschen diese Serie spielen, dass das Gamepad meine bevorzugte Spielweise ist, dass ich weder besonders talentiert noch besonders gut informiert bin, und ich fand immer einen Weg, weiterzuspielen. Vielleicht lag es an der Fahrzeugabstimmung oder an der Kalibrierung, aber – und darauf bin ich stolz – ich habe immer noch einen Weg gefunden, die unergründlichen Abtriebsprobleme in Baku oder die Hotel-Haarnadel in Monaco zu lösen.

Das wird diesmal etwas mehr Arbeit erfordern, wenn nicht sogar ein verdammt gutes Titel-Update von Codemasters. Damit bin ich aber nicht allein.

Viele Nutzer auf Reddit sehnen sich bereits jetzt nach der 2023er F1 Version – ich stimme zu, dass es wahrscheinlich das beste Spiel der Serie ist, aber ich habe trotzdem einige Zeit gebraucht, um es zu verstehen, und es war immer noch eine nervenaufreibende Fahrt, vor allem in den Qualifyings.

🚨 BREAKING: A post launch update for F1 24 is said to massively improve the game's handling According to sources who have tested an early access build of F1 24, the handling has been overhauled and greatly improved over the current state.#F124 #F124beta — F1 24 News and Info (@F124News) May 27, 2024

In F1 24, der ersten Runde, die ich auf dem Bahrain International Circuit gefahren bin, bin ich in der letzten Kurve der Auslaufrunde 12 Mal von der Strecke abgekommen. Das ist eine Kurve, die ich im Schlaf fahren kann. Sie hat zwar keinen doppelten Scheitelpunkt, aber einen frühen Ausgang, an dem man richtig Gas geben kann, um mit viel Dampf in die Runde zu starten. Nachdem ich endlich aus der Schikane raus war und auf die Gerade einbog, um meine Runde zu beginnen, konnte ich gerade noch verhindern, dass das Auto in Kurve 1 von der Strecke abkam. In der folgenden Schikane schlug ich ganz im Stil von Nikita Mazepin in die Leitplanke ein.

In Österreich habe ich schließlich beschlossen, dass ich es nicht mehr aushalte und habe die Stützräder montiert – den Lenkassistenten, den ich noch nie benutzt habe und der auch die Traktionskontrolle und den Bremsassistenten, die ich ebenfalls noch nie zusammen benutzt habe (normalerweise ist das eine aktiv und das andere nicht), auf Maximum stellt. Das hat mich am Ende um den Red Bull Ring gebracht, ohne dass die Zeit gestrichen wurde, sie war nur ganze sechs Sekunden langsamer als meine Bestzeit vom letzten Jahr.

Ich bin nicht der Einzige, der diese Erfahrung gemacht hat. Der YouTube-Kanal F1 Games Experience berichtete bereits im April, dass von den 52 Testern der geschlossenen Beta, die er kontaktiert hatte, alle 52 sagten, das Spiel sei nicht fahrbar.

Jarno Opmeer, ein Esports-Fahrer und zweifacher Formel-1-Esports-Champion, bezeichnete das Fahrverhalten vor etwa vier Tagen in einem Clip, der in den zahlreichen inoffiziellen Social-Media-Kanälen und Foren des Spiels kursierte, als “Dogs**t”. Opmeer ist kein niemand, sondern bereits mit der Renault Sport Academy gefahren.

An anderer Stelle wird kritisiert, dass die Physik der Autos und der Welt einige Strecken zu Drift-Wettbewerben macht, während erfahrenere Fahrer die legendären Maggots und Becketts in Silverstone mit Vollgas nehmen oder buchstäblich durch die gefürchteten Kurven 11 und 12 in Australien driften können.

F1 24 bekommt sein Fett weg

Es ist nicht so traurig wie ein Todesfall in der Familie, aber der Gedanke, dass F1 24 auf einem Gamepad so schwierig zu fahren ist, dass ich von einem Spiel ausgeschlossen werde, das sonst wie die Hölle aussieht, stimmt mich nicht weniger melancholisch.

Bei einem Preview-Event im April wurde eine Fahrerkarriere (im Gegensatz zu einem erstellten Team) vorgestellt, die viel Aufmerksamkeit und Tiefe erhalten hat. Jeder macht sich über F1 World als Mikrotransaktions-Hub lustig, aber man kann dort stundenlang Spaß haben, ohne einen Cent auszugeben.

Viele der Gespräche, die ich über die Jahre mit den Entwicklern von Codemasters über dieses wunderbare Videospiel geführt habe, gehören zu den Höhepunkten meiner Karriere, und ich komme mir wie ein Idiot vor, wenn ich ihnen diese notwendige Kritik gebe. Aber Jungs, ich kann euer Spiel nicht spielen und ich kann all eure harte Arbeit nicht sehen.

Ich weiß nicht, ob es an der neueren und ausgefeilteren Fahrphysik liegt, aber ich bin noch nie in einem Rennspiel mit so instabilen Autos gefahren. Ich weiß nicht, ob es eine Anpassung an die Lenkrad-Peripherie ist, die Gamepad-Fahrerinnen und -Fahrer auf die Palme bringt; es scheint unwahrscheinlich, da sich auch Lenkrad-Fahrerinnen und -Fahrer über das Handling beschweren.

In der Zwischenzeit werde ich es weiter versuchen. Ich werde weiter nach “F1 24 Handling”, “F1 24 Kalibrierung Gamepad” und “F1 24 Bremszonen” googeln, in der Hoffnung, dass jemand in irgendeinem Forum die Lösung für dieses Spiel gefunden hat. In der Zwischenzeit schlage ich vor, dass Codemasters sich an die Arbeit macht, das Fahrverhalten von F1 23 auf jede erdenkliche Weise wiederherzustellen. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, wie einen kaputten Flügel in Zandvoort auszutauschen.

Aber ohne eine Erklärung oder einen Ratschlag, wie F1 24 fahrbar gemacht werden kann, ist das die einzige Chance, die Codemasters hat, wenn sie uns beweisen wollen, wie hart sie gearbeitet haben.