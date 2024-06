Concord – Releasetermin, Trailer, Plattformen – was wir bisher wissen

Concord ist das neuste Spiel einer der jüngsten Übernahmen von PlayStation – Firewalk Studios. Nachdem es im Mai 2023 zum ersten Mal vorgestellt wurde, wurden alle, die sehnsüchtig auf weitere Informationen gewartet haben, im Mai 2024 mit einer Informationsflut verwöhnt.

Aus diesem Grund haben wir für dich eine Fülle an Informationen zu Firewalk’s 5v5 Helden-Shooter im Stil von Overwatch zusammengestellt, darunter das Veröffentlichungsdatum, neue Trailer, Plattformen, Beta-Zugang und vieles mehr.

Veröffentlichungsdatum von Concord

Obwohl Concord schon vor einiger Zeit angekündigt wurde, musst du nicht mehr allzu lange warten, bis du den Weltraumhelden-Shooter in die Finger bekommst, denn das Veröffentlichungsdatum steht bereits fest.

Concord erscheint am 23. August 2024 und ist damit zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels noch fast drei Monate entfernt – ein echter Sommerspaß. Da dieses offizielle Datum auf dem letzten PlayStation State of Play bekannt gegeben wurde, erwarten wir nicht, dass es noch weiter nach hinten verschoben wird, es sei denn, etwas geht schief.

Es ist zwar Gang und Gebe, dass Spiele ihr Erscheinungsdatum ändern, auch wenn es noch eine Woche entfernt ist, aber bei einem Titel wie diesem ist das eher unwahrscheinlich. Also alle Augen auf August!

Concord-Trailer

Als Concord angekündigt wurde, gab es nur wenige Details, und das galt auch für den ersten Trailer. Der treffend benannte Teaser-Trailer zeigte einen kurzen, filmischen Blick auf ein Schiff, das an eines aus Guardians of the Galaxy erinnert, und das war es auch schon.

Doch mit dem neuesten, bereits erwähnten State of Play gab es noch zwei weitere Trailer – einen Cinematic-Trailer und einen Gameplay-Trailer.

Der Cinematic Trailer ist mit einer Länge von fast 5 Minuten eine recht umfangreiche Angelegenheit. Er erzählt die Hintergrundgeschichte verschiedener Charaktere im Spiel, bevor die Kämpfe beginnen.

Der Gameplay-Trailer zeigt, wie der Kern des Titels aus verschiedenen Charakterperspektiven aussieht. Das bedeutet, dass du einen kleinen Einblick in die Fähigkeiten und Rollen der Charaktere bekommst, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wen du spielen wirst, wenn das Spiel veröffentlicht wird.

Der Shooter erinnert stark an Destiny 2 und zusammen mit den Overwatch-ähnlichen Helden sieht es nach einem schnellen, aber strategischen Kampf aus.

Concord-Plattformen

Concord erscheint für zwei Plattformen – PS5 und PC. Der PS5-Teil ist natürlich zu erwarten, da Firewalk zur PlayStation Studios-Familie gehört, aber es ist schön zu sehen, dass es auch am ersten Tag für den PC erscheinen wird.

Das wird hoffentlich die Spielerbasis unterstützen und das Interesse bis zum Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus aufrechterhalten.

Eine Veröffentlichung für die Xbox ist sehr fraglich, vor allem im ersten Jahr. Möglicherweise werden wir Concord nie auf der Xbox sehen, denn die beiden Konsolenriesen liegen sich ständig in den Haaren, jetzt mehr denn je.

Concord Vorbesteller-Bonus

Wie bei den meisten Spielen, die angekündigt werden, gibt es auch bei Concord Vorbestellerboni.

Für Concord gibt es einige Vorbestellerboni – ein kosmetisches Charakterpaket und Zugang zur Beta.

Das kosmetische Paket nennt sich “Monarch Pack” und scheint einen bestimmten Charakter- und Waffenskin zu enthalten.

Der Beta-Zugang gilt nicht nur für einen selbst, sondern auch für vier Freunde, so dass man gleich mit einer ganzen Gruppe loslegen kann.

Vorbestellungen sind ab dem 6. Juni 2024 möglich.

Termine für die Concord-Beta

Welche Termine sind für den Zugriff auf die Concord-Beta vorgesehen, die mit dem Vorbesteller-Bonus zur Verfügung gestellt wird?

Die genaue Anzahl der Tage wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wir kennen den Monat – Juli 2024. Das macht Sinn, da der komplette Titel im August erscheinen wird, aber es ist etwas knapp, wenn größere Änderungen an den Charakteren vorgenommen werden müssen.

Vielleicht sieht Firewalk dies eher als Server-Stresstest denn als übliche Beta und wird die Änderungen an den Helden in späteren Updates nachreichen.