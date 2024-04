Sims 4 setzt mit der Play in Color-Kampagne auf mehr Mitbestimmung im Spiel

Die Sims 4 von Maxis war der Konkurrenz schon immer voraus, wenn es um Repräsentation und Inklusion im Spiel geht. Das wird sich nun fortsetzen, denn Maxis, die Haarfarbenmarke Dark & Lovely und die Content-Schöpferin Danielle “Ebonix” Udogaranya haben eine neue Partnerschaft angekündigt – die Play in Color-Kampagne.

Play in Color ist eine Kampagne, die laut Maxis “die Wichtigkeit einer authentischen Darstellung im Gaming aufzeigen” soll. Die ersten Phasen der Kampagne umfassen einen kurzen Dokumentarfilm und eine neue Palette von Haarfarben, die zusammen mit Dark & Lovely entwickelt wurden. Später im Jahr (voraussichtlich im Juli) wird ein neuer kostenloser Inhalt den Spielern eine Locs-Frisur bescheren.

“Ebonix hat durch ihr langjähriges Engagement und ihre Arbeit den Weg für eine bessere Repräsentation in Die Sims geebnet, angefangen bei ihrem ersten benutzerdefinierten Inhalt, einem Dashiki, bis hin zu ihren vielen verschiedenen und detaillierten Frisuren, die sie der Community angeboten hat”, sagt Anna Huerta, Senior Creator Director bei Die Sims 4. “Wir freuen uns sehr, dass sie wieder ein wichtiger Teil dieser Kampagne ist, mit der wir die Bedeutung schwarzer Frisuren in unseren virtuellen Welten ebenso wie in unserer realen Welt zeigen und fördern wollen.”

Während Die Sims als Serie von den Spielern immer für die Einbeziehung von LGBTQ+-Charakteren gelobt wurde, war dies früher eher ein zufälliges Ergebnis der nicht geschlechtsspezifisch eingeschränkten Romantikoptionen. Jetzt jedoch können die Sims 4-Charaktere mit einer Reihe von Geschlechts- und Sexualitätsoptionen erstellt werden, die die Vielfalt der Spielerbasis besser repräsentieren.

Die Erstellung von Transgender-Charakteren ist nahtlos in die Charaktererstellung integriert, ebenso wie die Möglichkeit, die Pronomen eines Sims und seine sexuellen Vorlieben zu definieren. Wir alle wissen, dass das berüchtigte “Woo-Hoo” ein wichtiger Bestandteil der Sims-Spiele ist. Die Möglichkeit, Sims zu erstellen, die die Lebenserfahrungen genau widerspiegeln, ist daher von entscheidender Bedeutung, damit sich die Spieler repräsentiert fühlen.

✨ANNOUNCEMENT✨

I can FINALLY reveal that I have been working with @DarkAndLovely and @TheSims to bring you all the Play In Color campaign!! 🥲🥲😭😭😭😭

This is really more than just a campaign.. I’m seeing years of advocacy for black hair in games coming to life 😭🥹🪡 #ad pic.twitter.com/wLE5QX1oCe

— Ebonix • 🇵🇸🇨🇩🇸🇩🇱🇧 #FREEDEM (@Ebonix) March 25, 2024