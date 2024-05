SEC genehmigt Ethereum-ETF an Nasdaq, NYSE und CBOE

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Donnerstag die Anträge von Nasdaq, CBOE und NYSE genehmigt, um börsengehandelte Spot-Fonds (ETFs), die an den Preis von Ethereum (ETH) gebunden sind, zu listen.

Diese Entscheidung könnte es diesen Produkten ermöglichen, später in diesem Jahr den Handel zu beginnen, was einen bedeutenden Sieg für die Kryptowährungsbranche darstellt.

Neun Emittenten, darunter VanEck, ARK Investments/21Shares und BlackRock, hoffen, nach der Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die SEC im Januar Ether-ETFs auf den Markt zu bringen. Andrew Jacobson, Vizepräsident und Leiter der Rechtsabteilung bei 21Shares, bezeichnete den Moment als “aufregend” und “einen bedeutenden Schritt” auf dem Weg zum Handel der Produkte.

Die Entscheidung der SEC kam für einige überraschend, da viele Marktteilnehmer noch mit einer Ablehnung der Anträge gerechnet hatten. Am Montag jedoch forderten die SEC-Beamten die Börsen auf, die Anträge rasch zu überarbeiten, was zu einem Gedränge führte, um die wochenlange Arbeit in nur wenigen Tagen abzuschließen.

Auf diese Aufforderung hin erwarteten einige Analysten eine Genehmigung und es kam zu einer deutlichen Rallye. Der ETF von VanEck wurde Anfang dieser Woche auch auf der Plattform der Depository Trust and Clearing Corporation gelistet.

Ethereum-ETF-Zulassung

Während der Grund für den offensichtlichen Sinneswandel der SEC unklar bleibt, erklärte Rob Marrocco, globaler Leiter der ETP-Listings bei Cboe Global Markets, dass Ethereum-ETFs vor Ort die Sicherheit der US-Anleger verbessern würden. Er hatte das folgende zu sagen:

Die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs hat bereits erhebliche Vorteile für den Bereich der digitalen Vermögenswerte und ETFs gezeigt, und wir glauben, dass Spot-ETFs [Ethereum] in ähnlicher Weise Sicherheit für US-Anleger bieten werden.

Trotz der Genehmigung der Börsenanträge müssen die Emittenten noch die ETF-Registrierungserklärungen mit den detaillierten Anlegerinformationen von der SEC genehmigen lassen, bevor der Handel beginnen kann. Der Zeitplan für diesen Prozess ist ungewiss, und die Corporate-Finance-Abteilung der SEC wird in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich Änderungen und Aktualisierungen verlangen.

Sui Chung, CEO von CF Benchmarks, dem Indexanbieter für mehrere Bitcoin- und Ethereum-ETFs, merkte an, dass ETH komplexer ist als BTC, was zu einem längeren Prüfungsverfahren führen könnte. Er erwähnte jedoch auch, dass die etablierte Vorlage von Bitcoin-ETFs die Fähigkeit der SEC einschränken könnte, den Prozess zu “verlangsamen”.