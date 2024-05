Samourai Wallet-Gründer verhaftet, Kryptomarkt stürzt ab

Die Verhaftung der Samourai Wallet Bitcoin-Gründer durch das US-Justizministerium hat in der Krypto-Community einen Schock ausgelöst.

Am 24. April erlebte der Kryptowährungsmarkt einen kurzen Absturz, nachdem die Nachricht von der Verhaftung der Samourai Wallet Bitcoin-Gründer durch das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) bekannt wurde.

Die Verhaftung, die inmitten der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und der Volatilität nach dem Halving erfolgte, ließ die Preise von Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) innerhalb einer Stunde nach der Bekanntgabe um 3,6 % bzw. 2,51 % fallen. Der CEO von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, und der Chief Technology Officer, William Hill, sehen sich jeweils einer Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche und einer Anklage wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts gegenüber.

Die Nachricht löste einen starken Rückgang des Bitcoin-Kurses aus, der unter wichtige Unterstützungsniveaus bis auf $63.710 fiel, bevor er sich leicht auf $64.546 erholte. Ether hingegen konnte sich nicht erholen und sank weiter auf 3.158 $.

Die wichtigsten Altcoins verzeichneten ebenfalls kurze Rückgänge, wobei PEPE um 6,4 %, Shiba Inu (SHIB) um 2,7 % und Dogecoin (DOGE) kurzzeitig um 3,2 % fielen. Die starken Preisrückgänge bei den beiden größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung lösten eine weit verbreitete Liquidierung von Long-Positionen aus. Laut Coinglass-Daten wurden bei Bitcoin Long-Positionen im Wert von 33,08 Millionen Dollar und bei Ether 29,88 Millionen Dollar in den letzten 12 Stunden liquidiert.

Die Krypto-Community hatte nach der Bitcoin-Halbierung, die nur wenige Tage zuvor, am 20. April, stattgefunden hatte, mit einer gewissen kurzfristigen Volatilität gerechnet. Dennoch war die Preisentwicklung nach dem Ereignis nicht überwältigend und sogar die Gebühren im Netzwerk fielen.

Trotz der Schwankungen ist die allgemeine Stimmung der Anleger auf dem Kryptomarkt weiterhin positiv. Der Fear & Greed Index zeigt einen “Gier”-Wert von 72, was einem Anstieg von 15 Punkten gegenüber der Vorwoche entspricht. Die Krypto-Community hat jedoch die jüngsten Verhaftungen kritisiert und befürchtet, dass es sich um einen weiteren Versuch der US-Regierung handeln könnte, gegen Krypto vorzugehen. Einige Analysten und Kommentatoren äußerten sich besorgt über die möglichen Auswirkungen auf Bitcoin und die Privatsphäre von Transaktionen.

The developers of Samourai were arrested this morning.

One extradited from Portugal.

Samourai is a bitcoin wallet that makes bitcoin private.

These developers face up to 25 yrs in prison for writing code.

The US is sending a message.

No transaction will be private. pic.twitter.com/GupLtMuHD8

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) April 24, 2024