Sam Bankman-Fried: “Ich dachte nie, dass das, was ich tat, illegal war”.

In einem E-Mail-Interview mit ABC News aus dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn äußerte Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer und ehemalige CEO der inzwischen aufgelösten Kryptobörse FTX, Reue für seine Taten, die letzte Woche zu seiner 25-jährigen Haftstrafe wegen Betrugs führten.

Während der Urteilsverkündung bemerkte der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan, dass Bankman-Fried “kein Wort der Reue” für seine “schrecklichen Verbrechen” geäußert habe. In dem Interview erklärte Bankman-Fried jedoch:

Das ist das, worüber ich jeden Tag nachdenke. Ich habe nie gedacht, dass das, was ich tat, illegal war. Aber ich habe versucht, mich selbst an einen hohen Standard zu halten.

Bankman-Fried räumte die Verzweiflung, die Frustration und das Gefühl des Betrugs ein, das Tausende von FTX-Kunden empfinden, und erklärte, dass sie es verdienen, zum aktuellen Preis vollständig bezahlt zu werden. Er führte die Zahlungsunfähigkeit von FTX auf mehrere “schlechte Entscheidungen” zurück, die er im Jahr 2022 getroffen hatte, und stellte fest, dass die Kunden in jenem Jahr “hätten bezahlt werden können und sollen”, und fand es “unerträglich, sie Tag für Tag warten zu sehen”. Der ehemalige FTX-CEO drückte sein tiefes Bedauern aus:

Ich werde jeden Tag von dem verfolgt, was ich verloren habe. Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu verletzen oder jemandem das Geld wegzunehmen. Aber ich war der CEO von FTX, ich war verantwortlich für das, was mit dem Unternehmen geschah, und wenn man verantwortlich ist, spielt es keine Rolle, warum es schief geht. Ich würde alles geben, um auch nur einen Teil des Schadens wieder gutmachen zu können. Ich tue vom Gefängnis aus, was ich kann, aber es ist sehr frustrierend, dass ich nicht mehr tun kann.

Der Kampf von Sam Bankman-Fried ist noch nicht vorbei

Bankman-Frieds Verteidigungsteam kündigte am Donnerstag an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. In dem Interview behauptete er, dass bestimmte Zeugenaussagen im Prozess “die tatsächlichen Geschehnisse stark verfälscht” hätten und dass es seiner Verteidigung “nicht erlaubt war, entscheidende Beweise einzubringen oder wichtige Zeugen zu benennen.”

