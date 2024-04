Aktuelle Meme Coin Trends – Cat in a Dogs World (MEW), Book Of Meow (BOMEOW), Kitten Haimer (KHAI)

Finger weg von Dogecoin und Shiba Inu? Meme Coins mit Katzenthematik sind der neueste heiße Trend auf DEX-Plattformen.

‘Cat in a Dogs World’ (MEW), das von Book of Meme inspirierte ‘Book Of Meow’ (BOMEOW) und ‘Kitten Haimer’ (KHAI) sind einige der meistbeachteten Meme-Token in der Nische.

Insbesondere $MEW und $BOMEOW befinden sich derzeit in den Top Ten der Token auf CoinMarketCap bzw. DEXScreener.

Der heutige Anstieg von KHAI auf 1,4 $ markiert einen Anstieg von 67 % in den letzten 24 Stunden und verdeutlicht die Marktvolatilität von Meme-Münzen. Die Preisvorhersagen für Meme-Münzen schwanken schnell und spiegeln die allgemeine Stimmung auf dem Kryptomarkt wider. Werfen wir einen Blick auf ihre technischen Aussichten und Kurscharts:

Cat in a Dogs World (MEW) Kursprognose

MEW, oder “cat in a dogs world”, wird derzeit zu 0,007175 $ gehandelt, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 200 Millionen $. Trotz eines kürzlichen Rückgangs von über 15 % hält MEW eine robuste Marktkapitalisierung von 600 Mio. $ aufrecht und belegt damit den 130 Platz auf CoinMarketCap. Die Gesamtzahl und der Umlauf von MEW-Coins ist auf 88,88 Milliarden begrenzt.

Die technischen Indikatoren weisen auf einen Wendepunkt bei $0,00613 hin. Wichtige Widerstandsniveaus werden bei $0,00835, $0,00933 und $0,01034 beobachtet, die potenzielle Preisobergrenzen markieren. Umgekehrt werden Unterstützungswerte bei $0,00510, $0,00430 und $0,00331 identifiziert, die Kaufgelegenheiten bieten könnten. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53 und deutet auf ein neutrales Marktmomentum hin.

Der Exponential Moving Average (EMA) der 50-Tage-Linie bei 0,00663 $ unterstützt den Kurs, wobei die Bildung einer zinsbullischen Engulfing-Kerze auf einen möglichen Aufwärtstrend hindeutet. Darüber hinaus unterstreicht ein zinsbullischer Crossover über den 50 EMA die positiven Aussichten.

MEW scheint sich oberhalb von $0,00613 in einer zinsbullischen Phase zu befinden, ein Unterschreiten dieses Niveaus könnte jedoch einen deutlichen Ausverkauf auslösen, was den kritischen Charakter dieser technischen Schwellenwerte für die Bestimmung des Kursverlaufs von MEW unterstreicht.

Book Of Meow (BOMEOW) Preisvorhersage

Der Book Of Meow (BOMEOW) Preis ist um 50% auf $0.018 gestiegen, was das Marktinteresse an diesem Token widerspiegelt, der von der umstrittenen Solana Meme Münze $BOME inspiriert ist.

$BOMEOW navigiert um einen Pivot-Punkt von $0.017, mit unmittelbaren Widerstand Ebenen bei $0.020, $0.023, und $0.026.

Diese Zahlen stellen potenzielle Hürden dar, die BOMEOW überwinden muss, um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Auf der anderen Seite liegen die Unterstützungsniveaus bei 0,014 $, 0,010 $ und 0,007 $, die für die Aufrechterhaltung der Preisstabilität bei Rückschlägen entscheidend sind.

Die technische Analyse unterstreicht die zinsbullische Stimmung, wobei der Relative Strength Index (RSI) bei 70 liegt, was auf ein robustes Kaufmomentum schließen lässt.

Darüber hinaus untermauern ein zinsbullisches Engulfing-Kerzenmuster und die Tatsache, dass der Kurs über dem 20-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) von 0,013 $ liegt, die Annahme eines anhaltenden Aufwärtstrends.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Marktverhalten von Book Of Meow oberhalb der Marke von $0,017 zinsbullisch ist. Eine anhaltende Bewegung oberhalb dieser Marke könnte zu einem weiteren Kursanstieg führen.

Kitten Haimer (KHAI) Kursprognose

Kitten Haimer (KHAI) hat einen dramatischen Anstieg erlebt und ist um fast 74% auf einen Preis von $1,3084 gestiegen, was die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen hat. Der starke Anstieg der neuen Meme-Münze hat ihre Handelskennzahlen in den Fokus gerückt, wobei der Drehpunkt bei 1,26 $ liegt.

Widerstandsniveaus werden nun bei $1,48, $1,62 und $1,78 gesehen, was auf potenzielle Zonen hinweist, in denen die Preisdynamik Herausforderungen begegnen könnte.

Umgekehrt sind Unterstützungsniveaus bei 1,11 $, 0,98 $ und 0,88 $ etabliert, die im Falle eines Abschwungs Stabilität bieten könnten.

Der Relative Strength Index (RSI) von 73 deutet darauf hin, dass KHAI in den überkauften Bereich eintritt, was auf eine starke Kaufaktivität hindeutet.

Darüber hinaus zeigt sich auf der 2-Stunden-Chart ein zinsbullisches Engulfing-Kerzenmuster, das mit dem 50-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) bei 1,27 $ übereinstimmt, was auf anhaltenden Aufwärtsdruck hindeutet. Dieses technische Setup deutet auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung des 261,8% Fibonacci-Extension-Levels bei $1,48 hin. Angesichts der aktuellen Marktdynamik und der technischen Indikatoren weist KHAI oberhalb der Schwelle von 1,26 $ eine robuste zinsbullische Haltung auf.

Der Katzen Meme Coin Sektor

Täglich werden neue Meme Coins mit unterschiedlichen Themen lanciert, und die Katzen-Token, die diese Woche im Trend liegen, unterscheiden sich vorhersehbar von denen, die Ende März die DEXScreener-Charts anführten:

Cat meme coins pumping, let's go… pic.twitter.com/chFL9VmUrL — Mark Kelly (@TodayTraderMark) March 30, 2024

Der Schlüssel liegt oft darin, früh einzusteigen, bevor die Preise für Meme Coins an den Börsen explodieren – für diejenigen, die nach neuen Möglichkeiten außerhalb der Nische der Katzen-Meme-Coins suchen, sind neue Token mit Doge-Bezug ebenfalls sehr gefragt, ebenso wie Token mit Faultier-Thematik, nachdem der Slerf-Token im Krypto-Raum viral wurde.

Dogecoin20 (DOGE20) und Slothana (SLOTH) sind zwei Meme Coins, die sich noch in der Vorverkaufsphase befinden und voraussichtlich im April auf den Markt kommen werden.

DOGE20 hat bei seinem ICO über 10 Millionen Dollar eingenommen und SLOTH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung über 7 Millionen Dollar, mit der Unterstützung von beliebten YouTube-Analysten wie TodayTrader, die den neuen Meme Coin in einem kürzlich veröffentlichten Video gekauft haben.