Ready Player One-Autor Ernest Cline leitet das Multiverse-Spiel im Web3

Der Autor des Bestsellers “Ready Player One”, Ernest Cline, spricht über sein neuestes Projekt, ein Multiversum-Spiel, an dem Web3 beteiligt ist.

Das von den Spielestudios Walker Labs und Readyverse (Cline ist hier einer der Mitbegründer) entwickelte Spiel heißt “Open” und wurde vor einiger Zeit mithilfe eines kurzen Trailers vorgestellt. Noch ist unklar, ob der Clip echtes Gameplay zeigt oder doch eher einen Vorgeschmack auf den Stil gibt. So oder so aber er zeigt eine silberhaarige Person, die durch ein verkommenes Lagerhaus läuft. Sie nähert sich einem alten Computerbildschirm, auf dem “Bist du bereit?” steht, bevor es sich in ein buntes, gasähnliches Portal verwandelt.

Komplett mit “nostalgischen Biomen”.

Das Spiel wird als “immersives Multiversum mit nostalgisch anmutenden Biomen, in denen Charaktere und Legenden aus bekannten Franchises auftauchen” beschrieben. Rock Paper Shotgun berichtet, dass die bislang einzigen bestätigten IPs unter diesen “ikonischen Franchises” Reebok, der DeLorean (von “Zurück in die Zukunft”) und Ready Player One selber sind, was ja auch schon voll an Referenzen war.

Die Idee, Inhalte und Charaktere mehrerer Franchises in einem Spiel zu vereinen, ist dabei ganz und gar nicht neu. Fortnite fährt bereits seit 2018 erfolgreich mit dieser Strategie, als es sich in Season 4 zum ersten Mal mit dem MCU zusammentat. Seither hat das Spiel eine scheinbar endlos wachsende Bibliothek an Kollaborationen, die Skins, Builds und Waffen aus Dutzenden anderer IPs hervorbringen – und selbst Themen wie den griechischen Göttern nicht haltmacht.

Was allerdings durchaus ungewöhnlich ist: “Open” wird als eine Art Web3 beschrieben, eine neue Version des Webs, die Dezentralisierung, Blockchain-Technologien und Token-basierte Wirtschaft beinhaltet. Die Hauptattraktion für viele liegt hierbei in der dezentralen Natur, was bedeutet, dass Einzelpersonen sich ohne ein herrschendes Authentifizierungssystem identifizieren können.

Wie man das Spiel selbst ausprobieren kann

Zwar gibt es noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für “Open”, doch können Sie sich auf eine Warteliste setzen lassen, falls Sie das Spiel interessiert. Ansonsten sind die Details zum kommenden Spiel eher spärlich, die Website ist lediglich mit Sternen auf einem komplett schwarzen Hintergrund übersät.