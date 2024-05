OKX setzt mit dem Start in Australien seine globale Expansion fort

OKX, eine der führenden globalen Börsen für digitale Vermögenswerte, hat mit dem der Eröffnung ihrer Niederlassung in Sydney im Mai 2023 offiziell den Betrieb in Australien aufgenommen und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der am Dienstag bekannt gegebene Start ermöglicht den Spot-Handel für alle Nutzer und den Derivatehandel für verifizierte Großhandelskunden in dem Land.

Diese Expansion folgt auf die jüngsten Erfolge von OKX, darunter die Genehmigung für eine Zahlungslizenz in Singapur und die Aufnahme des Geschäftsbetriebs in der Türkei zu Beginn dieses Jahres. Der Start in Australien ist Teil der kontinuierlichen Expansionsstrategie von OKX, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte:

Wir sind jetzt die größte globale Kryptowährungsbörse, die AUD-On-Ramps und Spot-Trading-Paare anbietet. […] Als Teil unseres langfristigen Engagements auf dem australischen Markt freuen wir uns darauf, unser Angebot weiter zu verbessern, um die lokale Krypto-Community besser bedienen zu können”.

Zum Start haben Nutzer des Spothandels Zugang zu 170 Krypto-Spotpaaren und insgesamt 85 Token, darunter beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana und Tether. OKX Australia plant, in den kommenden Monaten weitere Token hinzuzufügen. sagte Jamie Kennedy, Geschäftsführer von OKX Australia:

Australische Krypto-Nutzer verdienen […] AUD-Paare für die beliebtesten Kryptowährungen. Es ist meine Aufgabe sicherzustellen, dass wir nicht nur das beste Produkt anbieten, sondern auch in Compliance und Sicherheit investieren, damit sich unsere Nutzerinnen und Nutzer sicher fühlen können. Ich bin stolz darauf, dass wir ein großartiges lokales Team zusammengestellt haben, das sicherstellen wird, dass OKX in den kommenden Jahren einen Beitrag zur australischen Kryptowährungsindustrie leisten wird”.

Australiens wachsende Akzeptanz bei Kryptowährungen

Australien ist aufgrund seiner kryptoaffinen Bevölkerung zu einem attraktiven Markt für Kryptowährungsbörsen geworden. Eine Umfrage von Koinly ergab, dass im Juli 2023 31,6 Prozent der Australier Kryptowährungen besaßen oder besessen hatten. Darüber hinaus ist der Besitz von Kryptowährungen im Land seit 2019 kontinuierlich gestiegen: Jeder vierte Erwachsene besitzt mittlerweile eine Form von Kryptowährung.

Die australische Regierung hat jedoch kürzlich die Kontrolle über Kryptowährungsbörsen verschärft und Daten von 1,2 Millionen Konten angefordert, um angesichts des wachsenden Interesses an Krypto-Token gegen Nutzer vorzugehen, die keine Steuern zahlen.

Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden erwägt die Australian Securities Exchange (ASX), die ersten börsengehandelten Bitcoin (BTC) Spot Fonds (ETFs) bis Ende 2024 zuzulassen. Von diesem Schritt wird erwartet, dass er eine Welle von Bitcoin-Investitionsmöglichkeiten für australische Nutzer/innen auslöst und die wachsende Krypto-Akzeptanz im Land weiter anheizt.