Miner horten Bitcoin vor dem bevorstehenden Halving

Miner von Kryptowährungen horten Bitcoin in rekordverdächtigen Mengen, in der Hoffnung, dass der Wert des Tokens steigt und einen Rückgang des neuen Angebots ausgleicht, der die Belohnungen für die Verifizierung von Transaktionen um die Hälfte reduzieren wird, so ein aktueller Bericht der Financial Times.

Große börsennotierte Miner wie Marathon Digital, CleanSpark und Bitfarms haben laut Daten von The Miner Mag zusammen Bitcoin im Wert von rund 2,8 Milliarden Dollar gehortet. Dies geschieht nur wenige Tage, bevor die Vergütung für das Mining um die Hälfte gekürzt wird.

Nach der Änderung, die am Freitag in Kraft treten soll, werden die Miner weltweit nur noch 450 BTC pro Tag (3,125 BTC pro Block) für die Verifizierung der letzten Transaktionen erhalten, statt wie bisher 900. Diese alle vier Jahre stattfindende Anpassung wurde bei der Schaffung von Kryptowährungen als Absicherung gegen die Inflation eingebaut.

Hedge-Fonds haben gegen börsennotierte Krypto-Miner gewettet, da sie davon ausgingen, dass die Halbierung wahrscheinlich ihre Rentabilität beeinträchtigen würde. Infolgedessen sind ihre Aktienkurse in diesem Jahr gefallen.

Die Branche gibt viel Geld für Energie und Technologie aus, um um neue Bitcoin zu konkurrieren, und es wird erwartet, dass weniger effiziente Miner vom Markt verdrängt werden, wenn die Produktionskosten steigen. Larisa Yarovaya, außerordentliche Professorin für Finanzen an der Universität von Southampton, kommentierte:

Die Mining-Firmen spielen ein ständiges Hühnerspiel mit einander. […] Es ist ein Geschäftsmodell, das mehr denn je auf dem Glauben basiert, dass der Bitcoin-Preis steigen und die Nachfrage nach ihm wachsen wird.

Um den Rückgang der Mining-Belohnungen auszugleichen, wetten Krypto-Führungskräfte und -Händler darauf, dass der Bitcoin, der im vergangenen Monat ein Rekordhoch erreicht hat, in diesem Jahr weiter an Wert gewinnen wird und damit einem Trend folgt, der sich nach früheren “Halbwertszeiten” etabliert hat.

Laut The Miner Mag halten die Miner derzeit 46.200 BTC in Reserve, das ist der höchste Stand seit Mai 2022, als ein marktweiter Absturz sie dazu zwang, ihre Bestände zu verkaufen.

Große US-amerikanische Miner haben ihre Bitcoin-Bestände erheblich aufgestockt. CleanSpark besaß Ende März mehr als 5.000 BTC, eine Steigerung von 2.400 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Marathon Digital hat seine Bestände um 50 % auf 17.300 BTC erhöht, während Bitfarms und Riot ihre Bestände um 50 % bzw. 20 % aufgestockt haben. Matthew Schultz, geschäftsführender Vorsitzender des Mining-Unternehmens CleanSpark, sagte:

Jeder hofft, dass der Wert von Bitcoin steigen wird und die Halbierung der Belohnungen damit der Vergangenheit angehören wird.

Dieser Optimismus wurde durch den 121-prozentigen Anstieg von Bitcoin in den letzten sechs Monaten angeheizt, als die US-Regulierungsbehörden Börsenfonds genehmigten, die direkt in die Kryptowährung investieren. Bitcoin stieg Mitte März auf ein Rekordhoch von 73.800 $, ist aber seitdem um mehr als 14 % auf unter 60.000 $ gefallen. Asher Genoot, Geschäftsführer des US-Schürfunternehmens Hut 8:

Bitcoin wird in der Zukunft mehr wert sein als heute.

Miner von Bitcoin sind optimistisch

Die Miner haben mit der Rentabilität zu kämpfen, nachdem eine schuldengetriebene Expansion während des Krypto-Bullenmarktes 2021 durch einen Absturz beendet wurde. Als sich jedoch die letzte Halbierung näherte, gaben sie über 1 Milliarde Dollar für neue Anlagen aus, um Marktanteile zu gewinnen und Konkurrenten zu verdrängen.

Trotz des Optimismus der Minenbetreiber halten Hedgefonds-Leerverkäufer weiterhin beträchtliche Wetten gegen eine Reihe von ihnen aufrecht. Nach Angaben von S&P Global Market Intelligence sind etwa 24 % der Marathon-Aktien ausgeliehen, was auf ein starkes Short-Interesse hindeutet. Das Leerverkaufsinteresse an Hut 8 ist in diesem Jahr von weniger als 10 % auf über 14 % gestiegen, während die Wetten gegen Riot Platforms leicht zurückgegangen sind, aber weiterhin über 19 % betragen.

Die Miner hoffen auch, dass eine verstärkte Aktivität im Bitcoin-Netzwerk, wie z. B. der Handel mit nicht-fungiblen Token, ihre Einnahmen aus Transaktionsgebühren erhöhen wird. Experten warnen jedoch, dass es noch zu früh ist, um zu sagen, ob dies ausreichen wird, um die Mining-Aktivitäten auf lange Sicht wirtschaftlich lebensfähig zu halten.

Der Bericht folgt einem frühen Bitcoin-Miner, der 50 BTC aus der Satoshi-Ära in einer viel beachteten Transaktion transferierte. Die Bitcoin-Mining-Industrie stand auch Mitte März im Rampenlicht, als Präsident Joe Bidens vorgeschlagene 30%ige Steuer auf Krypto-Mining-Energie in die Kritik geriet, weil sie der Industrie schaden und das Vermögen der Investoren vernichten könnte.