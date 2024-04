Microsoft Copilot kommt unter Windows, die volle Funktionalität lässt aber noch auf sich warten.

In den letzten Tagen hat Microsoft mit der Veröffentlichung seines KI-Assistenten namens Microsoft Copilot für Schlagzeilen gesorgt. Der neue Dienst soll sowohl auf Windows 10 als auch auf Windows 11 Geräten ausgeliefert werden. Doch allem Anschein nach lassen Funktionalität und Effizienz des Assistenten noch zu wünschen übrig.

Laut einem offiziellen Update von letzter Woche ist der KI-Assistent Microsoft Copilot bereits einsatzbereit. Er ist auf allen kompatiblen und aktualisierten Geräten in der Windows-Taskleiste zu finden. Allerdings gibt es noch einige Tücken.

Microsoft beschreibt den Copilot als “KI-basierten Assistenten, der hilft, Antworten auf Fragen zu finden und gleichzeitig Kreativität und Zusammenarbeit unterstützt und so bei der Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben helfen soll.

Der Assistent ist standardmäßig auf Windows 11 Version 23H2-Geräten integriert, jedoch auf Windows 11 Version 22H2-Geräten deaktiviert.

Darüber hinaus haben Deskmodder-Benutzer zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten auf anderen Windows 11-Geräten entdeckt. Zu beachten ist jedoch, dass die Anwendung die eigentliche Copilot-Funktionalität und alle Funktionen in der aktuellen Form nicht zur Verfügung stellt.

Wie kann man überprüfen, ob Microsoft Copilot auf dem eigenen Gerät verfügbar ist?

Sollte die App auf den ersten Blick nicht auffindbar sein, kann ein Update von Microsoft Edge auf die neueste Version Abhilfe schaffen.

Um zu überprüfen, ob Microsoft Copilot auf Ihrem System verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie Einstellungen > Anwendungen > Installierte Anwendungen.

Ändern Sie die Sortierreihenfolge auf “Installationsdatum” oder geben Sie Copilot in das Suchfeld ein.

Wenn Microsoft Copilot in der Liste erscheint, ist die App installiert.

Sollten Sie die App von Ihrem Gerät deinstallieren wollen, finden Sie weitere Informationen unter dem Menüpunkt “Erweiterte Optionen”.

Auch wenn es empfehlenswert ist, auf weitere Informationen und Details zu warten, lassen die Insights von Deskmodder darauf schließen, dass die Copilot-App in ihrer jetzigen Form mehr oder weniger nur ein Platzhalter ist.

Auffällig ist auch, dass die Nutzer je nach Region von unterschiedlichen Erfahrungen berichten. Der letztendliche Umfang des Gesamtangebots ist noch unklar. Möglicherweise plant Microsoft, den vollen Funktionsumfang zu einem späteren Zeitpunkt in Form eines Updates auf alle Geräte auszurollen. Es wird aber auch über eine Einführung in Kombination mit dem neuen Windows 12 gemunkelt.

Bereits in der Vergangenheit hat Microsoft die Tendenz gezeigt, neue Apps ohne vollständige Informationen über den Funktionsumfang auf die Geräte zu bringen. Wie so oft gilt es also auch hier, die Entwicklungen der kommenden Wochen und Monate abzuwarten.

Bildquelle: Microsoft