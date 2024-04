Meme Coin Krypto-Wallet verwandelt $221 in $197.961 – Ein Blick ins Detail

Meme-Coin Kryptowährungen sind auf dem Vormarsch und eine Wallet, die am 4. April 12,7 Millionen Tongue Cat ($LUIS) Token gekauft hat, hat eine Investition von $221 innerhalb eines Tages in $197.961 verwandelt.

Meme-Coins mit Katzen sind derzeit überall in den Top-Listen zu finden. Investoren haben die Wahl zwischen $MEW, $POPCAT, $BOMEOW und natürlich $LUIS, der auf DexTools den ersten Platz belegt und seit Beginn des europäischen Listings um 110% auf $0,0166 gestiegen ist.

😅 Just from $67, this smart money 9e3Lf turn his investment into $54.7k (~x816). 7 hours ago, he accumulated 12.7M $LUIS with $67 and then sold 6.2M tokens for $23.6k.

Just now, he still has 6.5M $LUIS (~$27.1k). His address:https://t.co/RL8a6kisc0 pic.twitter.com/fBEulAuu2P — The Data Nerd (@OnchainDataNerd) April 4, 2024

Genauer gesagt hat diese Meme-Wallet – 9e3LfSt1BvbACZcZVJpwhkKo4414eryjHKJcJ5saR5r6 – $LUIS mit einem Kaufpreis von $0,00001744 früh gekauft und in den ersten 45 Minuten nach der Notierung am 4. April in drei Transaktionen gekauft.

In den folgenden Stunden verkaufte der Wallet-Besitzer seinen pelzigen Freund in 16 Transaktionen. Der letzte Trade wurde um 22:25 Uhr abgewickelt, als er den Gewinn einstreichen konnte. Der zweite Trade, bei dem die Token verkauft wurden, brachte einen Gewinn von $141.188, gemessen am aktuellen Kurs von $SOL.

Rechnet man die Gewinne der 16 Trades zusammen, kommt man auf einen Gewinn von 197.961 $. Kein schlechter Lohn für einen Tag Arbeit.

Solana – die neue Heimat der Meme Coins, aber auch Base schlägt Wellen

Tongue Cat basiert auf Solana, einer Layer-1-Blockchain, die Ethereum als bevorzugte Startrampe für Meme-Coins abgelöst hat, da sie niedrige Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz als Ethereum bietet.

Während Bitcoin wieder in die Nähe seines kürzlich erreichten Allzeithochs von $73.738 kommt, bleibt die Suche nach dem nächsten Meme-Coin, der in die Höhe schießt, ein Hype.

Während dieser Artikel geschrieben wird, gibt $LUIS etwas nach, aber das könnte die Ruhe vor dem Sturm sein, um mehr Interessenten anzuziehen.

Abgesehen davon gibt es immer wieder Engpässe, auch wenn es keine Ausfälle wie im letzten Jahr oder 2022 gab. Solana scheint schnell zu wachsen, aber Krypto wird nicht lange stillstehen.

Da Innovation das Schlüsselwort für aufstrebende Technologien wie Blockchain ist, gibt es immer Konkurrenz, auf die man aufpassen muss. Ein aufstrebender neuer Konkurrent ist Base, die optimistische Ethereum-Layer-2-Rollup-Lösung von Coinbase.

Das bringt uns zu $BRETT, dem Meme-Coin, der mit einer Marktkapitalisierung von 792 Millionen Dollar und einem Cash-Bestand von fast 10 Millionen Dollar an der Spitze von Base steht. Er ist vielleicht nicht Ape, aber es könnte sich lohnen, eine bescheidene Investition für den kommenden Altcoin-Bull-Run aufzubauen.

Meme-Coins mögen von manchen belächelt werden, aber sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung von Blockchains, die dem Druck standhalten können, und bei der Verbreitung der Akzeptanz. Für Investoren ist es daher sinnvoll, die Entwicklung der Basis-Meme-Coins im Auge zu behalten.

Präsidenten Meme Coins im Überblick – $TRUMP oder $BODEN

Weitere Meme-Coins, die einen Blick wert sind, sind jene, die sich um den Metatrend der US-Präsidentschaftswahlen drehen, bei denen $TRUMP und $BODEN die Stars sind.

Diese ERC20-Wallet – 0xdb22ca143f6396ad289c79cdfa5cc47f65884162 – machte mehr als 5 Millionen Dollar, nachdem sie ein paar Tausend für den Handel mit dem Meme-Coin $TRUMP investiert hatte:

Am 13. August 2023 kaufte der Händler 89.280 $TRUMP-Token zu einem Preis von 0,0207 $, während 1 ETH 1.849 $ wert war.

Allein mit dieser Transaktion hat der Händler $567.764 verdient – ein stolzer Gewinn von $567.764.

Sucht man bei Debank nach der Wallet-Adresse, kann man schnell sehen, welche anderen Token sich in der Wallet befinden. An der Spitze des Portfolios steht der $TRUMP Token, von dem noch eine halbe Million im Wert von $3.223.325 gehalten wird. Alles in allem hat der $TRUMP-Wal mehr als 5 Millionen Dollar verdient, einschließlich der nicht realisierten Gewinne.

Aber was hat dieser clevere Händler noch, um einen weiteren lebensverändernden Gewinn zu erzielen?

Es gibt zwar einen kleinen Anteil an dem Token $MILEI, der die Vorliebe dieses Krypto-Enthusiasten für populistische Politiker im MAGA-Stil bestätigt, aber es ist BarbieCrashBandicootRFK888Inu (SOLANA), der eine substanziellere Absicht erkennen lässt. Dieser Meme-Coin verwendet den Namen Solana als Ticker, hat aber keine Verbindung zum Solana-Ökosystem – er läuft stattdessen auf Ethereum.

Warum es sich lohnt, frühzeitig in Krypto Meme Coins einzusteigen

Die Bewertungen von Meme-Coins basieren auf ihrer Viralität und nicht auf viel mehr, was bedeutet, dass sie selbst für Krypto-Verhältnisse sehr riskant sind. Man kann das Risiko jedoch minimieren, indem man nicht alles auf einen Coin setzt und eigene Recherchen anstellt.

Die Suche nach einem YouTuber mit einer guten Erfolgsbilanz bei der Auswahl von Münzen ist ein guter Anfang. Jacob Crypto Bury ist einer von ihnen. Seine neuesten Analysen sind jetzt auf dem YouTube-Kanal der bekannten und angesehenen Krypto-Website 99Bitcoins zu finden.

Er hat sich den Ruf erworben, mit seinen fachkundigen Einschätzungen des Krypto-Marktes ins Schwarze zu treffen, wo die besten Gewinnchancen in der Frühphase zu finden sind. Seine Vorliebe gilt dem Dogecoin20 – der am Doge Day in 11 Tagen auf den Markt kommt – und Slothana:

Die Moral von der Geschichte ist, dass es wichtig ist, früh in Meme-Coins einzusteigen, und es gibt keinen besseren Weg, dies zu tun, als über Presales. Wenn sich ein Trend abzeichnet, sollte man darauf setzen. Genau das scheinen die Leute hinter Slothana mit der $SLERF Sloth Coin zu tun.

Es scheint, dass viele Krypto-Fans der Meinung sind, dass es noch viel Platz für einen weiteren Sloth (Faultier) gibt, der die Szene betritt, da Slothana innerhalb von zwei Wochen mehr als 10 Millionen Dollar von Spendern erhalten hat. Der Token wird derzeit zu einem festen Preis verkauft. Verlieren Sie also keine Zeit und steigen Sie noch heute ein.