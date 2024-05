Krypto- und Tech-Giganten schliessen sich zusammen um Online-Betrug zu bekämpfen

In einem Versuch, das eskalierende Problem des Online-Betrugs und finanzieller Betrügereien anzugehen, haben sich führende Tech-Unternehmen und Krypto-Börsen zur Allianz „Tech Against Scams“ zusammengeschlossen.

Laut einer Ankündigung von 21. Mai, wie Coinbase mitteilte, gehören der Koalition Branchenriesen wie Meta, Coinbase, Ripple, Kraken, Gemini, Match Group und die Global Anti-Scam Organization (GASO) an. Ziel ist es, die Nutzer zu schützen und das Bewusstsein für die allgegenwärtige Natur von Betrügereien in verschiedenen Bereichen, einschließlich sozialer Medien, Krypto und Finanzen, zu schärfen. In der Ankündigung heißt es:

Unsere sektorübergreifende Zusammenarbeit wird die Sichtbarkeit erhöhen und uns dabei helfen, neue Best Practices zu entwickeln, um die sich schnell entwickelnden Betrügereien zu bekämpfen, wie etwa das „Schweineschlachten“, auch als “pig-butchering” bekannt.

Die Mitglieder der Allianz werden durch den Austausch von Erkenntnissen und Fachwissen aus ihren jeweiligen Branchen zusammenarbeiten, um ein sichereres digitales Umfeld zu schaffen und Betrüger daran zu hindern, Nutzer auszunutzen. Laut einer kürzlich von INTERPOL durchgeführten globalen Bewertung des Finanzbetrugs hat die Einführung neuer Technologien es organisierten Verbrecherbanden ermöglicht, ihre Opfer weltweit effektiver zu erreichen.

Betrüger wenden zunehmend betrügerische Taktiken an, wie eben das „pig-butchering“ – die US-Behörden konnten kürzlich 2,3 Millionen Dollar zurückgewinnen, die durch diese Art von Betrug verloren gegangen waren -, bei dem es darum geht, Vertrauen zu den Opfern aufzubauen, bevor sie bestohlen werden. Das Aufkommen von künstlicher Intelligenz, großen Sprachmodellen und Kryptowährungen hat dazu beigetragen, dass diese Betrügereien immer raffinierter werden und schwieriger zu erkennen und zu verhindern sind.

Die Initiative „Tech Against Scams“ will dieses wachsende Problem angehen, indem sie die Nutzer über die Strategien und Taktiken von Betrügern aufklärt und ihnen die Mittel an die Hand gibt, um die ersten Anzeichen eines potenziellen Betrugs zu erkennen. Schätzungen gehen davon aus, dass Verbraucher weltweit jedes Jahr 1,4 Billionen Dollar durch Finanzbetrug verlieren, was den dringenden Bedarf an proaktiven Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Problems unterstreicht.

Coinbase betonte in einer offiziellen Mitteilung, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sektoren ist, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und bewährte Praktiken zur Bekämpfung der sich schnell entwickelnden Betrügereien zu entwickeln.

Yoel Roth, VP of Trust & Safety bei der Match Group, schloss sich dieser Meinung an. Er sagte in einer Ankündigung:

Die branchenübergreifende Zusammenarbeit von Technologieunternehmen ist für die Verhinderung krimineller Aktivitäten unerlässlich und hilft Online-Plattformen letztlich dabei, verschiedenen Arten von Finanzkriminalität einen Schritt voraus zu sein und wirksame Lösungen dafür zu entwickeln.

Kontinuierlicher Kampf gegen Betrug

Da sich die digitale Landschaft immer weiter entwickelt, werden Initiativen wie die Allianz „Tech Against Scams“ eine entscheidende Rolle beim Schutz der Nutzer vor der immer größer werdenden Bedrohung durch Online-Betrug und Finanzbetrug spielen. Durch die Bündelung von Ressourcen und Fachwissen wollen diese Branchenführer eine sicherere Online-Umgebung für alle Nutzer schaffen, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrem technischen Wissensstand.

Die Ankündigung folgt jüngsten Berichten, wonach das britische Ingenieurbüro Arup bestätigt hat, dass es Opfer eines schwerwiegenden Deepfake-Betrugs geworden ist, nachdem einer seiner in Hongkong ansässigen Mitarbeiter dazu verleitet wurde, 25 Millionen Dollar an Betrüger zu überweisen.