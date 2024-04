Großes Xbox Partner Preview angekündigt

Die Xbox Partner Preview wird noch diesen Monat als Teil einer 30-minütigen Sendung neue Titel vorstellen.

Die Xbox-Redaktion erklärt sich so: “Bei diesem Format geht es darum, spannende neue Spiele unserer talentierten Studios weltweit zu präsentieren, ohne viel Schnickschnack: einfach neue Spieleenthüllungen, Ankündigungen von Veröffentlichungsterminen und frisches Gameplay aus kommenden Spielen, gepaart mit einzigartigen Geschichten hinter den Kulissen von Entwicklern auf Xbox Wire.”

Die Veranstaltung wird am Mittwoch, den 6. März um 10 Uhr PT/1 Uhr ET/6 Uhr GMT über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle der Konsole gestreamt. Spielestudios wie Capcom und EA werden eine halbe Stunde lang ihre neuesten Spiele und Trailer vorstellen.

Welche Spiele werden gezeigt

Tales of Kenzera: Zau – Dieser Metroidvania-Titel wurde von Surgent Studios entwickelt und von EA veröffentlicht. Es folgt der Reise von Zau, bekannt durch Abubakar Salim aus Assasin’s Creed: Origins.

Laut der Website des Spiels handelt es sich dabei um eine “einnehmende Einzelspieler-Geschichte, die auf den eigenen Erfahrungen des Schauspielers Abubakar Salim mit Trauer basiert. Er entdeckt, wie die Liebe uns den Mut gibt, nach einem verheerenden Verlust weiterzumachen. Als Zau musst du dich deinen eigenen Gefühlen stellen, um ein würdiger Nganga zu werden: ein spiritueller Heiler”.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Capcom wird noch weitere Details zu diesem Action-Strategie-Titel enthüllen, der an bekannte Werke des Publishers wie Ōkami und Shinsekai: Into the Depths anknüpft.

Bislang haben wir den Ankündigungstrailer aus dem letzten Jahr und die Spielseite gesehen, die besagt, dass der Titel “Capcoms Erbe origineller und innovativer Werke” fortführen wird. Erforsche eine unglaubliche Welt, in der traditionelle japanische Ästhetik durch die Kraft der RE-Engine zu atemberaubendem Leben erweckt wird. Werde Zeuge eines epischen Kampfes zwischen der Welt der Geister und den sterblichen Menschen”.

First Berserker: Khazan – Dieses Action-Rollenspiel überzeugt durch einen herrlichen, vom Anime beeinflussten Grafikstil und bietet ein brutales Kampfsystem, wie wir bereits einsehen konnten.

Auf der Steam-Seite zum Spiel heißt es: “Der Spieler schlüpft in die Rolle von Khazan, dem großen General des Pell-Los-Imperiums, der den Tod besiegt hat und sich nun aufmacht, die Ereignisse, die zu seinem Untergang geführt haben, aufzudecken und Rache an seinen Feinden zu nehmen.

