Grayscale Bitcoin ETF verzeichnet tägliche Verluste von 359 Millionen Dollar

Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) musste erhebliche Verluste hinnehmen: Bis Donnerstag (21. März) flossen 359 Millionen Dollar aus dem ETF ab.

Diese Verluste folgen auf eine Woche mit hohen Auszahlungen, die am 18. März in einer Rekordauszahlung von 642 Millionen Dollar an einem Tag gipfelte. Die jüngsten Verluste haben die wöchentlichen Gesamtverluste aus dem GBTC auf 1,8 Milliarden US-Dollar erhöht und markieren den vierten Tag in Folge mit Nettoverluste aus allen börsengehandelten Bitcoin (BTC) Fonds (ETFs).

Was ist der Grund für die Verluste aus Bitcoin-ETFs?

Es gibt Spekulationen, dass die Welle der Verluste aus den Grayscale Fonds abebben könnte. Eric Balchunas, leitender ETF-Analyst bei Bloomberg, vermutet, dass die Verluste größtenteils auf Insolvenzen innerhalb des Kryptowährungssektors zurückzuführen sind, was darauf hindeutet, dass sich der Abschwung seinem Ende nähert.

Balchunas wies darauf hin, dass die Verluste von wichtigen Akteuren der Branche wie Gemini oder Genesis wahrscheinlich in den Kauf von Bitcoins umgeleitet werden, was wiederum den Markt stützen werde. Er zeigte sich optimistisch, dass “das Schlimmste wahrscheinlich bald vorbei sein wird”.

Am 21. März gab Grayscale bekannt, dass sein Bitcoin Trust ein verwaltetes Vermögen von 23,2 Milliarden Dollar habe, das nun unter 23,24 Dollar liegt. Seit der Umwandlung in einen börsengehandelten Fonds am 11. Januar ist das Vermögen von GBTC um 13,6 Milliarden Dollar gesunken.

Der unabhängige Marktforscher ErgoBTC stellte fest, dass etwa 1,1 Milliarden Dollar der jüngsten GBTC-Verluste mit dem bankrotten Kryptowährungskreditgeber Genesis zusammenhängen könnten. Ergo stellte eine Korrelation zwischen dem Zeitpunkt und dem Volumen der GBTC-Verluste und den Genesis-Zuflüssen fest, was auf einen direkten Zusammenhang hindeutet.

Genesis erhielt im Februar die gerichtliche Genehmigung, GBTC-Aktien im Wert von 1,3 Milliarden Dollar zu verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Zuvor hatte die insolvente Börse FTX ihren gesamten Anteil von 22 Millionen GBTC-Aktien im Wert von fast einer Milliarde Dollar verkauft und damit ihre Position liquidiert.

Inmitten dieser Marktbewegungen hat Bernstein seine Prognose für Bitcoin aktualisiert und sagt einen deutlichen Anstieg voraus. Die Investmentgesellschaft hat ihr Kursziel für Bitcoin zum Jahresende von 80.000 Dollar auf 90.000 Dollar angehoben. Grund dafür ist der jüngste Anstieg auf rund 74.000 Dollar und die positive Resonanz auf neue BTC-Spot-ETFs.

Die Analysten von Bernstein, Gautam Chhugani und Mahika Sapra, führen ihren optimistischen Ausblick auf mehrere Faktoren zurück: den Beginn eines neuen Bitcoin-Bullenzyklus, robuste Zuflüsse in ETFs, einen Anstieg der Mining-Kapazitäten und noch nie dagewesene Mining-Einnahmen.

Darüber hinaus hat Bernstein seine Prognose für die bevorstehende Halbierung des Bitcoin im April angepasst und rechnet nun mit einem Rückgang der Hash-Rate, einem Maß für die Rechenleistung der Miner, um 7 Prozent. Diese Prognose ist optimistischer als die vorherige Schätzung eines Rückgangs um 15%, da sie von einem reibungsloseren Übergang und einer stärkeren Konsolidierung der Branche ausgeht als zuvor.

Diese Entwicklungen folgen auf einige aktuelle Berichte, die darauf hindeuten, dass Bitcoin auf seinen größten Absturz in der Geschichte zusteuert. Anfang dieser Woche erlebte die weltweit führende Kryptowährung einen kurzen Absturz auf $8.900 an der BitMEX, bevor sie sich schnell wieder auf über $60.000 erholte.