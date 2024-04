Google erweitert Maps mit neuen KI-Reisefunktionen

Google hat mehrere neue Updates seiner Karten- und Suchfunktionen angekündigt, die Nutzer dank KI bei ihren Reiseplänen unterstützen sollen.

Benutzer in mehr als 40 Städten in den USA und Kanada können über Google Maps auf die Listen der vorgeschlagenen Restaurants und Besuchsplätze zugreifen. Diese vom Algorithmus generierten Vorschläge umfassen drei Hauptlisten, darunter eine wöchentlich aktualisierte “Trending”-Liste mit Orten, die derzeit einen Anstieg der Popularität erfahren, eine “Top”-Liste der Orte, die für ihre anhaltende Popularität bekannt sind, und eine “Gems”-Liste, die weniger-bekannte, aber würdige Ziele.

