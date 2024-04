Die Nutzung von Threads nimmt in Taiwan zu – hier ist der Grund

Meta-besessene App Threads hat einen Anstieg der Aktivität in Taiwan gesehen, während es mit einer schwindenden Benutzerbasis in den USA konfrontiert ist. Seine neue Popularität wird vorgeschlagen, wegen einer Präsidentschaftswahl zu sein.

Während Threads nach seiner Einführung am 6. Juli 2023 mit über 10 Millionen Registrierungen in nur sieben Stunden beeindruckende Ergebnisse vorweisen konnte, hat es seitdem einen erheblichen Rückgang gegeben.

Die Nutzer verbringen nur noch durchschnittlich drei Minuten pro Tag mit der App, während die Konkurrenz X durchschnittlich 31 Minuten pro Tag auf der Plattform sieht.

Threads hatten jedoch in einem ostasiatischen Land einen zweiten Wind, wobei die taiwanesische Präsidentschaftswahl von 2024 dem Land eine weitere Chance gegeben haben soll.

Threads und Taiwans Politik

Austin Wang, der soziale Medien in Taiwan studiert, hat den Aufstieg der Plattform bis November letzten Jahres verfolgt. Im Gespräch mit MIT Technology Review sagte er: “Viele (besorgte) pan-grüne Unterstützer bemerkten, dass ihre Beschwerden über Politik bei mehr Lesern auf Threads beworben wurden als auf anderen Social-Media-Plattformen (insbesondere Facebook und Instagram)…

“Immer mehr pan-grüne Unterstützer versammelten sich zu Threads und nutzten es als Mobilisierungsinstrument.”

Obwohl die Wahl Mitte Januar endete, sollen andere Politiker ihre Threads-Konten reaktiviert haben, um an der Unterhaltung teilzunehmen.

Dies hat dazu geführt, dass Threads in den letzten drei Monaten fast täglich die am häufigsten heruntergeladene App für soziale Netzwerke in Apple- und Android-App-Stores in Taiwan war.

Wang fährt fort zu sagen, dass es heute zwei große demografische Gruppen unter den taiwanesischen Threads-Nutzern gibt – die Pro-Grün-Stimmen und jüngere Schüler in der Mittel- und Oberschule: “In den letzten Wochen wird viel darüber diskutiert, wie man Colleges, Majors und sogar High Schools wählt.”

Bei politischen Themen ist Meta längst unter Beschuss geraten. Erst vor zwei Monaten, im Februar, kündigte sie die Entwicklung eines Opt-out-Verfahrens an, um die Sichtbarkeit politischer Inhalte zu begrenzen.

Dies wurde dem Abschnitt ‘Inhaltseinstellungen’ unter den Kontoeinstellungen auf Instagram hinzugefügt und wird auch zu Threads führen.

Dies gibt den Nutzern die Möglichkeit, politische Inhalte von Menschen, denen sie nicht folgen, zu reduzieren, wenn sie sich dafür entscheiden.

Featured Images: Photo von Azamat E auf Unsplash