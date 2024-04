Google erweitert die KI-gesteuerten Bearbeitungstools auf alle Google Photos-Nutzer

Google kündigte am Mittwoch an, dass es seine KI-gesteuerten Bearbeitungsfunktionen in Google Fotos, die bisher exklusiv für Pixel-Geräte und kostenpflichtige Abonnenten zur Verfügung standen, ohne zusätzliche Kosten auf alle Nutzer ausweiten wird, wie TechCrunch berichtet. Die Suite von Werkzeugen, darunter der Magic Editor, der Magic Eraser und Photo Unblur, nutzt maschinelles Lernen, um die Fotoqualität und -komposition zu verbessern.

Die Einführung dieser fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen soll am 15. Mai beginnen und schrittweise über mehrere Wochen alle Nutzer von Google Fotos erreichen. Nutzer, die auf die neuen Funktionen zugreifen möchten, müssen bestimmte Hardware-Anforderungen erfüllen. Für ChromeOS-Geräte sind Chromebook Plus-Modelle mit ChromeOS Version 118+ oder Geräte mit mindestens 3 GB RAM kompatibel. Mobile Nutzer benötigen Geräte, die mit Android 8.0 oder höher oder iOS 15 oder höher betrieben werden. Das Update erweitert auch die Unterstützung für Pixel-Tablets.

Der Magic Editor, der erstmals mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro eingeführt wurde, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, komplexere Bearbeitungen durch generative KI durchzuführen, wie z. B. die Veränderung von Fotohintergründen und die Verbesserung von Vordergrundelementen. Diese und andere Funktionen zielen darauf ab, Aufgaben zu vereinfachen, die zuvor eine manuelle Bearbeitung in Software wie Photoshop erforderten.

Beschränkungen für Nicht-Pixel-Nutzer

Während alle Nutzer den Großteil der neuen Bearbeitungstools ohne Google One-Abonnement nutzen können, gibt es für Nutzer von Nicht-Pixel-Geräten eine Einschränkung in Bezug auf den Magic Editor. Diese Nutzer sind auf 10 Magic Editor-Speicherungen pro Monat beschränkt, es sei denn, sie schließen ein Premium Google One-Abonnement ab, das neben anderen Vorteilen unbegrenzten Zugriff bietet.

Mit dieser Erweiterung reagiert Google strategisch auf die zunehmende Verfügbarkeit von KI-gestützten Bearbeitungstools auf dem Markt und möchte die hochwertige Fotobearbeitung einem breiteren Publikum zugänglich machen. Trotz der Einführung von abonnementbasierten Beschränkungen für bestimmte Funktionen verbessert dieser Schritt das Wertversprechen von Google Fotos für Nutzer weltweit erheblich.