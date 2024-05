GameStop (GME) und AMC Meme Aktien steigen – Die 3 besten Meme Aktien jetzt kaufen

Die Meme-Aktienmanie erlebte diese Woche ein starkes Comeback, als die Aktien von GameStop (GME) und AMC Entertainment in die Höhe schossen. Dies hatte zweifellos positive Auswirkungen auf den Sektor der Krypto-Meme Coins.

Lassen Sie uns herausfinden, was mit den Meme-Aktien passiert ist und die besten Meme Coins erkunden, die Sie jetzt kaufen können.

GameStop und AMC Meme-Aktien dominieren

Der Aktienkurs von GameStop stieg am Montag um 74%, nachdem der Account von Keith Gill, bekannt als “Roaring Kitty”, ein Meme auf X geteilt hatte, was der erste Beitrag seit drei Jahren war. Zuvor war die Aktie um mehr als 110 % gestiegen und wurde am Montagmorgen aufgrund der Volatilität mehrmals ausgesetzt.

Am Dienstag war der Kurs der AMC-Aktie um mehr als 78% gestiegen, während der Kurs der GME-Aktie um fast 75% zugelegt hatte. Der Kursanstieg setzte sich fort und sowohl die AMC- als auch die GameStop-Aktie verdoppelten sich in etwa.

1000+ days of down erased in 1 week of up It's beautiful$GME https://t.co/sW5tTMY0ja pic.twitter.com/C4VS933n0b — CRG (@MacroCRG) May 14, 2024

Nach Angaben der Analyseplattform Watcher Guru erlitten Leerverkäufer von GameStop (GME) und AMC Entertainment innerhalb von nur zwei Tagen erhebliche Verluste in Höhe von über 5 Milliarden Dollar.

Am Ende der Handelssitzung am Dienstag berichtete Watcher Guru, dass GameStop den Tag mit einem Plus von 61% beendete, während der Kurs von AMC um 32% stieg.

JUST IN: GameStop $GME and $AMC Entertainment closed up 61% and 32% today. The stocks were halted 38 times combined. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 14, 2024

Die hohe Handelsaktivität bei diesen Meme-Aktien war so intensiv, dass es im Laufe des Tages insgesamt 38 Handelsunterbrechungen gab.

Meme-Aktien im Höhenflug – sind Meme Coins die Nächsten?

Die Kursexplosion der Meme-Aktien hat zweifellos die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen. Ein bestimmter Meme-Coin von Solana, GameStop (GME), ist in den letzten 7 Tagen bereits um über 2600% gestiegen und hat nun eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar.

Darüber hinaus verzeichnete AMC, ein weiterer Meme-Coin von Solana, heute einen beeindruckenden Anstieg von fast 200%.

In anderen wichtigen Meme Coin Nachrichten heute, hat der PEPE Preis einen neuen ATH von rund $0.00001 erreicht.

We're living in a simulation for real; The total Altcoin market cap is at the exact same spot as the 2021 GME pump, when Altcoins followed shortly after. pic.twitter.com/G82OYSAy2a — CryptoAmsterdam (@damskotrades) May 14, 2024

Die besten Meme Coins, in die man jetzt investieren kann

Jacob Bury, der bekannte Krypto YouTuber mit knapp 40.000 Abonnenten, postete heute ein Video über die Erwartung, dass große Kryptobörsen wie Coinbase und Binance den GME Token listen könnten, sofern dieser eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen und 1 Milliarde Dollar erreicht.

Bury hob zudem einen neuen Meme-Token namens Dogeverse hervor, der sich derzeit in der Presale befindet, die zum Zeitpunkt des Videos nur noch 10 Tage andauerte. Dogeverse wird von Jacob als attraktive Investitionsmöglichkeit und als eine der besten Meme Coins, die man derzeit kaufen kann, vorgestellt.

Es handelt sich um einen Multi-Chain-Meme Coin mit Funktionen wie Staking-Belohnungen, und die Roadmap sieht die Einführung einer zentralisierten Börse bis zum Ende der fünften Phase vor. Die Dogeverse-Community hat schon 17.000 Follower auf X erreicht.

Ein weiterer Meme-Token, der an Attraktivität gewinnt, ist WienerAI ($WAI), ein neuer Meme-Token, der die beliebten Trends der Meme-Coins und der künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert.

Es gibt hierbei eine witzige Hintergrundgeschichte. Sie handelt von einem verrückten Wissenschaftler, der versehentlich Hotdog-DNA in eine fortschrittliche kybernetische Hunde-KI mischt und so eine “hochentwickelte KI” erschafft, die zum Teil aus einem Wienerhund, zum Teil aus KI und zum Teil aus Würstchen besteht.

WienerAI befindet sich derzeit in der Krypto-Presalephase, in der mehr als 1,8 Millionen Dollar gesammelt wurden, und wird in Kürze offiziell an der Börse eingeführt, kann aber immer noch zu Presalepreisen erworben werden.

Und schließlich noch Sealana, ein neuer Meme Coin von Solana, die eine fettleibige und faule Robbe als Hauptfigur zeigt, inspiriert von einer beliebten Figur aus South Park. Dieses Projekt soll risikofreudige Anleger anziehen, die hohe Renditen anstreben, und hat seit seinem Vorverkaufsstart fast 900.000 $ eingebracht.

Fazit

Der jüngste Kursanstieg von Meme-Aktien, insbesondere von GameStop (GME) und AMC, hat das Interesse am Markt für Meme Coins neu entfacht.

Vor diesem Hintergrund sind Dogeverse, WienerAI und Sealana möglicherweise die besten Meme-Coins, in die man jetzt investieren kann, da diese Projekte aufgrund erfolgreicher Vorverkäufe und guter Fundamentaldaten die Aufmerksamkeit der Meme Coin Fans auf sich gezogen haben.