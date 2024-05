FTX meldet nach Insolvenz überraschenden Überschuss von einer Milliarde Dollar

Die bankrotte Kryptowährungsbörse FTX hat Milliarden von Dollar angehäuft, mehr als nötig war, um die Verluste aus dem Zusammenbruch im November 2022 zu decken.

Der CEO von FTX, John Ray, äußerte sich in einem Kommentar gegenüber Bloomberg überrascht über diesen Meilenstein und betonte, dass die Börse in der Lage sei, ihre mehr als 2 Millionen Kunden vollständig zu entschädigen. Mit dem bevorstehenden Verkauf der Vermögenswerte wird FTX voraussichtlich über Barmittel in Höhe von rund 16,3 Mrd. USD verfügen, die die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und anderen nichtstaatlichen Gläubigern in Höhe von 11 Mrd. USD übersteigen. Ray sagte:

Dies ist ein unglaubliches Ergebnis für eine Insolvenz.

Während die Gläubiger den vollen Betrag zuzüglich Zinsen erhalten werden, geht aus Gerichtsunterlagen hervor, dass die Anteilseigner wahrscheinlich keinen Restbetrag erhalten werden. Je nach Art der Forderung könnten einige Gläubiger bis zu 142 % ihrer Forderungen zurückerhalten. Die meisten Kunden werden jedoch 118 % ihrer Kontoguthaben zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung erhalten.

Die Sanierungsberater der FTX haben vorgeschlagen, einen Fonds einzurichten, um bestimmte Gläubiger mit Mitteln zu entschädigen, die andernfalls von den Aufsichtsbehörden eingezogen worden wären. Der Zeitplan für diese Initiative ist noch nicht festgelegt, aber es wird erwartet, dass die Auszahlungen in den kommenden Monaten erfolgen werden.

Reaktion der Märkte

Nach der Nachricht über den neuen Reichtum der stillgelegten Börse stieg der FTX Token (FTT) – der native Token der Handelsplattform – auf 2 US-Dollar, was laut Daten von CoinMarketCap einem Anstieg von mehr als 33 Prozent entspricht. Die Kryptowährungsbörse brach im November 2022 unter Vorwürfen der Veruntreuung und Unterschlagung von Kundengeldern in Milliardenhöhe zusammen, in die ihre Eigentümer und der mit ihnen verbundene Hedgefonds Alameda Research verwickelt waren.

Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt und musste 11 Milliarden Dollar zurückzahlen. Der Zusammenbruch von FTX schlug hohe Wellen in der Kryptowährungsbranche. Kurz darauf meldete der Digital Asset Lender Genesis Konkurs an, was zu Problemen bei der großen Börse Gemini und zu einem Rechtsstreit führte.