F1 24 setzt auf eine ausgefeiltere Fahrzeugphysik – das bedeutet schnellere und actionreichere Autos

Casey Ringley, Designer für EA Sports Codemasters und die kommende Rennsimulation F1 24, versteht, warum Fans skeptisch sein könnten, ob die erneute Konzentration auf Fahrzeugphysik und Fahrverhalten tatsächlich zu einem besseren Fahrerlebnis führen wird. Formel-1-Autos sind in der Realität bekanntermaßen schwierig zu fahren, und noch mehr technische Details in die virtuellen Autos zu packen, garantiert nicht per se ein unterhaltsameres Videospiel.

Aber Ringley verspricht, dass die Änderungen in F1 24 die Autos verständlicher und einfacher zu handhaben machen. “Viele der Systeme, die wir hinzugefügt haben, wurden mit dem Ziel entwickelt, das Auto vorhersehbarer zu machen”, sagt er. Das Ergebnis ist, dass Neulinge und gelegentliche Fans das Spiel genauso leicht verstehen werden wie langjährige Fans, die mit Schaltgetrieben fahren und jahrelange Erfahrung im Tuning ihrer virtuellen Autos haben.

Durch den Bau eines neuen Aufhängungsmodells können die F1-24-Autos beispielsweise eine so genannte Pro Squat”-Aufhängung verwenden, die das Handling in Kurven nicht schwieriger macht, sondern mehr Abtrieb und Traktion auf die Hinterräder überträgt. Damit sollen Spieler aller Spielstärken die kniffligen Schikanen von Monza oder die Steilkurven der niederländischen Rennstrecke von Zandvoort schneller als bisher meistern können.

Neue Fahrzeugphysik in F1 24 macht Strategie interessanter

Das ist nicht gerade das aufregendste Feature, das man anpreisen kann, vor allem, wenn man bedenkt, was die Serie in den letzten drei Jahren an Innovationen hervorgebracht hat, darunter zwei Kapitel eines narrativen Modus und die tiefgehende und lange spielbare F1 World Online-Suite. Aber es ist klar, dass Codemasters jetzt, zwei Jahre nach der Einführung des neuesten Chassis-Designs und Reglements der Serie, ein Spiel entwickeln wollte, das die enormen Datenmengen, die sie von den Rennteams erhalten, nutzt, um den Spielern Autos zu bieten, die realistischer sind als je zuvor.

“Es ist ein Irrglaube, dass ein Spiel umso realistischer sein muss, desto härter es ist”, sagt Ringley. “Das ist sicher möglich, aber wir reden hier immer noch über Autos mit riesigen, sehr griffigen Reifen. Und die Teams haben viel Arbeit in die Entwicklung dieser Autos gesteckt, damit sich ihre Fahrer sicher fühlen und jede Runde 110 Prozent geben können. Genau das wollen wir auch erreichen.

Das bedeutet, dass man sich in die Details der Fahrzeugleistung vertiefen muss. Im Moment muss man sich auf Ringleys Wort verlassen, dass die Autos anders und besser fahren, was F1-Fans sofort bemerken würden. “Man wird merken, dass das Chassis positiver auf die Impulse des Fahrers reagiert, sei es, dass man die Bremse leicht anzieht, um in einen Scheitelpunkt hineinzubremsen, sei es, dass man spürt, wie die Aufhängung einfedert und die Reifen in die Straße beißen, wenn sich die Last beim Beschleunigen nach hinten verlagert.”

Das sollte – wir drücken die Daumen – das Fahren auf den so genannten heckbegrenzten Strecken der Formel 1 wie Bahrain etwas verständlicher machen und vielleicht sogar mehr Fahrern ermöglichen, Assistenten wie Brems- und Traktionskontrolle zu nutzen, ohne sich zu überschlagen. Im letzten Jahr konzentrierte sich F1 23 darauf, das Spiel für Gamepad-Fahrer zugänglicher zu machen – mit begrenztem Erfolg. Die Traktionskontrolle war für viele Gamepad-Spieler immer noch eine Notwendigkeit, da die Gaspedalsteuerung sehr empfindlich ist. Das Problem ist, dass diese Unterstützung das Auto langsamer macht. Codemasters garantiert zwar nicht, dass jeder auf seiner Lieblingsstrecke Top-Ten-Zeiten erzielen wird, aber es wird angedeutet, dass F1 24 mehr von der natürlichen Schnelligkeit und Wendigkeit der Autos freisetzen wird.

Die realistischere Gestaltung der Reifen in F1 24 hat einen Nebeneffekt: Die Reifenstrategie wird zu einer Herausforderung für das aktive Management. “Diese Änderungen, kombiniert mit einem neuen thermischen Modell, ermöglichen es jedem Spieler, mit seinem Fahrstil die Leistung und den Verschleiß der Reifen erheblich zu beeinflussen”, so Ringley. Vor allem das Fahren auf nasser Fahrbahn wird einen spürbaren Kühleffekt haben, der die Lebensdauer der Reifen verlängert.

Setup-Optionen geben dem Fahrer in kritischen Momenten mehr Power

In früheren Versionen des Rennspiels verhielten sich die Reifen ziemlich gleich, unabhängig davon, ob ein Fahrer mit weicheren Mischungen sehr aggressiv in die Kurven ging oder versuchte, mehr Leben aus den härteren Mischungen herauszuholen, um Zeit an der Box zu sparen. Das sollte auch bedeuten, dass es sinnvoller ist, die Reifentemperaturen zu beobachten, vor allem in den Trainingssitzungen, wenn die Fahrer versuchen, das beste Setup für den Grand Prix zu finden.

Was das Setup betrifft, so gibt es eine neue Einstellung für die Motorbremse in den Setup-Menüs. Das bedeutet, so Ringley, dass die Spieler mehr Kontrolle darüber haben, wie die Motorleistung im Rahmen des Energierückgewinnungssystems der Hybrid-Ära erzeugt und genutzt wird.

“Das gibt dem Spieler mehr Spielraum, strategisch Energie zu sparen, bevor er überholt, oder spät im Rennen noch einmal richtig Gas zu geben, um den Punkt für die schnellste Runde zu bekommen”, so Ringley. Auch das Drag Reduction System – die Heckflügelklappe, die sich unter bestimmten Bedingungen öffnen lässt, um noch mehr Geschwindigkeit zu erzeugen und so einen anderen Fahrer unter Druck zu setzen und zu überholen – wird nun individueller für jedes Auto sein und nicht mehr ein einheitlicher Geschwindigkeitsschub.

Die Verbesserungen der Fahrphysik und des Fahrverhaltens gelten sowohl für die Formel-1- als auch für die Formel-2-Autos, die im umfangreichen Karrieremodus des Spiels zum Einsatz kommen. Das bedeutet auch, dass sich die Autos, die die Spieler im Laufe ihrer Karriere entwickeln – sei es als Besitzer von My Team oder als leitender Fahrer, der die Entwicklung für ein bestehendes Team steuert – deutlich anders anfühlen werden und die Entscheidungen, was wann verbessert werden sollte, etwas konsistenter ausfallen werden.

F1 24 erscheint am 31. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X.

Abbildung via Codemasters.