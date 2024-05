Ethereum-ETF-Nachrichten treiben Krypto-Preise in die Höhe – Die besten ERC20-Token jetzt kaufen

Der Kryptomarkt wurde zu Beginn dieser Woche von positiven Ethereum-ETF-Nachrichten getroffen, die die Preise der meisten Altcoins in die Höhe trieben. Die Analysten von Bloomberg erhöhten gestern die Chancen auf eine Ethereum-ETF-Akzeptanz von 25 % auf 75 %, was dem gesamten Krypto-Ökosystem einen Push gab.

Ethereum selbst verzeichnete mit einem ETH-Kursanstieg von 17 % die beste Tagesperformance in dieser Hausse. Die ERC20-Token, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, stehen aktuell jedoch im Mittelpunkt des Interesses.

Am 20. Mai hat Eric Balchunas, ETF-Analyst bei Bloomberg, auf X (ehemals Twitter) gepostet, dass er die Chancen für eine Zulassung des ETF von 25 % auf 75 % erhöht hat. Dieses Posting wurde seitdem über 4,4 Millionen Mal aufgerufen und löste einen Welleneffekt auf dem Markt aus.

Update: @JSeyff and I are increasing our odds of spot Ether ETF approval to 75% (up from 25%), hearing chatter this afternoon that SEC could be doing a 180 on this (increasingly political issue), so now everyone scrambling (like us everyone else assumed they'd be denied). See… https://t.co/gcxgYHz3om

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 20, 2024