ESMA warnt vor hohen Konzentration des Krypto-Handels auf Binance.

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat eine klare Warnung über die hohe Konzentration der Handelsaktivitäten auf eine begrenzte Anzahl von Kryptowährungsbörsen herausgegeben.

Die Behörde hat analysiert und festgestellt: Eine einzige Plattform, Binance, kontrolliert etwa die Hälfte des gesamten Marktes. Gleichzeitig wickeln nur 10 Börsen etwa 90 % aller Kryptowährungsgeschäfte ab.

Der Bericht der ESMA, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt auch erhebliche Unterschiede in der Marktliquidität auf. Größere Börsen weisen in der Regel ein höheres Maß an Liquidität auf. Diese Konzentration kann Effizienzvorteile bieten, doch die Aufsichtsbehörde äußerte erhebliche Bedenken über die potenziellen Auswirkungen eines Ausfalls oder einer Störung bei einer großen Börse auf das gesamte Krypto-Ökosystem.

Die von der ESMA durchgeführte Untersuchung der auf dem Kryptomarkt verwendeten Fiat-Währungen hat gezeigt, dass der US-Dollar und der südkoreanische Won eine starke Abhängigkeit aufweisen. Der Euro spielt mit einem Anteil von nur etwa 10 % an den Transaktionen eine vergleichsweise geringe Rolle. Die ESMA stellte zudem fest, dass die Regulierung der Märkte für Krypto-Assets (MiCA) noch nicht zu einem beobachtbaren Anstieg der Verwendung des Euro auf dem Kryptowährungsmarkt geführt hat. Allerdings geht die ESMA davon aus, dass die MiCA nach der Umsetzung im Jahr 2024 möglicherweise das Wachstum ankurbeln könnte, wenn sich der Schwerpunkt auf die Stärkung des Anlegerschutzes auf dem Markt richtet.

„Kryptowährungen sind kein sicherer Hafen.”

Die Aufsichtsbehörde stellte auch die These in Frage, dass Krypto-Vermögenswerte in Zeiten allgemeiner Marktschwierigkeiten einen sicheren Hafen darstellen. Der Bericht stellte eine gewisse Korrelation zwischen Krypto-Vermögenswerten und Aktien fest und betonte gleichzeitig das Fehlen einer konsistenten Beziehung zu Gold, einem traditionell als sicherer Hafen anerkannten Vermögenswert.

Die ESMA hat zu Recht auf die Intransparenz von Krypto-Transaktionen hingewiesen. Es ist nämlich schwierig, deren Ursprung zu bestimmen. Ein erheblicher Teil der Krypto-Börsen befindet sich nämlich in Ländern, die als Steueroasen gelten. Die Regulierungsbehörde gibt an, dass etwa 55 % der Transaktionen über Kryptobörsen abgewickelt werden, die unter dem VASP-Rahmen der EU lizenziert sind. Ein erheblicher Teil dieser Transaktionen findet jedoch außerhalb der Europäischen Union statt.

Der Bericht zeigt: Der Markt ist trotz eines Anstiegs der Zahl der aktiv gehandelten Krypto-Assets seit 2020 weiterhin stark konzentriert. Im Dezember 2023 werden nur drei Kryptowährungen – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und der Stablecoin Tether (USDT) – beachtliche 74 % der gesamten Marktkapitalisierung und 55 % des jährlichen Handelsvolumens ausmachen.

Der Bericht folgt auf die jüngste Vorhersage von Ripple-CEO Brad Garlinghouse, dass sich die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie bis Ende 2023 auf 5 Billionen Dollar verdoppeln wird. Im März erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch und überschritt nach der Zulassung von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten durch die britische Financial Conduct Authority zum ersten Mal die Marke von 71.000 Dollar.

Der Aufwärtstrend gewann im Januar an Dynamik, als die US-Wertpapieraufsichtsbehörde Bitcoin-Spot-ETFs genehmigte. Das war ein entscheidender Schritt für die Kryptowährung, die letzte Woche die 70.000-Dollar-Marke überschritt. Zudem überschritt Ethereum am Montag die Marke von 4.000 $.

Abbildung: Ideogram