EmuDeck fügt neue Emulatoren hinzu – lässt Yuzu aber unverändert auf dem Steam Deck & ROG Ally

Nach dem Schuss vor den Bug, den Nintendo diese Woche auf die Emulator-Community abgefeuert hat – naja, eigentlich war es eher ein Volltreffer – könnte man erwarten, dass die Akteure der Emulator-Szene für eine Weile die Köpfe einziehen. Die Entfernung des Switch-Emulators Yuzu aus dem Spielalltag (abgesehen von all den Klonen, die sofort im Internet auftauchten) war ein Beispiel dafür, dass ein Konzernriese sagt: Nein, ihr spielt unsere Spiele nur auf unserer Hardware.

Unabhängig von den rechtlichen Grauzonen der Emulation und unabhängig davon, auf welcher Seite des Zauns man steht (ich benutze seit Jahren Emulatoren, von Mame-basierten Arcade-Cabinets bis hin zur Wiederherstellung meiner Konsolenbibliotheken von früher), wird es wahrscheinlich nicht verschwinden und ist zweifellos ein Faktor, der im letzten Jahr oder so zum Kauf vieler Handhelds geführt hat.

Die Möglichkeit, moderne PC-Spiele auf einem Handheld wie dem Steam Deck oder dem Rog Ally zu spielen, ist ein großer Anreiz. Aber viele Leute entscheiden sich auch dafür, Emulatoren auf diesen Geräten zu installieren, damit sie große Bibliotheken ihrer Lieblingsspiele mitnehmen können, wenn sie es sonst nicht könnten.

Ich habe kürzlich eines meiner Lieblingsspiele, SSX Tricky für die PlayStation 2, auf meinem ROG Ally gespielt, und es ist fantastisch, es unterwegs zu spielen.

Möglich macht das EmuDeck, ein Hilfsprogramm, das eine ganze Reihe von Emulatoren auf dem Steam Deck oder einem anderen Handheld-PC installiert und sie alle so konfiguriert, dass sie einfach zu spielen sind.

Dabei wird nichts installiert, was eine Firma als illegal ansehen könnte, wie z.B. Switch-Bios oder Spiele-ROMs. Je nachdem, was man spielen möchte, kann man dann selbst entscheiden, was man zur Verfügung stellen möchte. Da ist sie wieder, die Grauzone.

Wie auch immer, EmuDeck ist für mich eine unverzichtbare Lösung. Die gerade erschienene Version 2.2 bringt vier neue Emulatoren – alle für ältere Systeme:

Flycast für Sega Dreamcast, Naomi, Naomi 2 und Atomiswave.

BigPemu für den Atari Jaguar

Model 2 für den Sega Model 2

Model 3 für den Sega Model 3

Das Spielen von Arcade-Klassikern wie Daytona und Crazy Taxi in der Bahn sollte also problemlos möglich sein.

Umstrittener ist, dass bei bestehenden EmuDeck-Installationen, die bereits YuZu und Citra installiert haben, diese nicht entfernt werden, sondern nur nicht zu neuen Installationen hinzugefügt werden können. EmuDeck schreibt nicht vor, was auf der Hardware installiert sein muss und was nicht, wenn jemand diese Software darauf haben möchte. Grauzonen-Alarm.

Darüber hinaus gibt es ein komplett neues UI-Design für Emulator-Installationen, wobei gestern Abend auf Reddit von Installationsproblemen berichtet wurde. Wer also EmuDeck benutzt oder ausprobieren möchte, sollte vielleicht noch einen Tag warten.