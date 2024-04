Dogecoin-Preis übertrifft Shiba Inu, Pepe, Dogwifhat und andere Top-Meme-Coins

Der Hype um Meme-Coins, der Ende Februar und Anfang März seinen Höhepunkt erreichte, hat sich in letzter Zeit inmitten einer breiteren Korrektur auf dem Kryptomarkt abgekühlt. Diese Woche gibt es jedoch einen klaren Gewinner unter den Meme-Coins und das ist der König der Meme-Coins – Dogecoin (DOGE).

Dogecoin hat in dieser Woche alle anderen wichtigen Meme-Coins wie SHIB, WIF, BONK, PEPE und FLOKI überholt. Der Kurs von DOGE ist um 19% gestiegen, während SHIB um 11%, PEPE um 6%, WIF um 4,9% und FLOKI um 15% gestiegen sind. BONK hingegen ist sogar um 12% gefallen.

Bei Redaktionsschluss notiert DOGE bei ca. $0,17. Auf dem DOGE/USDT Chart ist zu sehen, dass DOGE Ende Februar aus der Seitwärtsbewegung ausgebrochen ist und seinen Anstieg von $0,09 auf $0,20 begonnen hat.

Vor dem Anstieg in dieser Woche hat sich der Dogecoin-Preis von seinen früheren Höchstständen zurückgezogen und ist bis in den Bereich von $0,14 gefallen, bevor er sich wieder erholt hat und auf das aktuelle Niveau gestiegen ist.

Das nächste logische Ziel, das für den Dogecoin-Kurs vorhergesagt werden kann, ist daher das Überschreiten der Marke von $0,20.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt derzeit bei 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie noch nicht überkauft ist und weiteres Aufwärtspotenzial hat.

Auch die Moving Average Convergence Divergence (MACD) Linie befindet sich noch unterhalb der MACD Signallinie. Aufgrund des zinsbullischen Trends im Chart könnte die MACD-Linie jedoch bald die MACD-Signallinie kreuzen, was in der Regel ein starkes Kaufsignal darstellt.

Sollte der Dogecoin sein zinsbullisches Momentum beibehalten und den entscheidenden Widerstand bei $0,20 durchbrechen, könnte dies den Weg für weitere Aufwärtsbewegungen ebnen. Das nächste wichtige Ziel für die DOGE-Bullen könnte der Bereich zwischen $0,25 und $0,30 sein, der eine starke symbolische Barriere darstellt und ein Niveau darstellt, das seit dem Bull Run im Jahr 2021 nicht mehr gesehen wurde.

Mögliche Rückschläge, Markteinbrüche oder Gewinnmitnahmen könnten jedoch dazu führen, dass DOGE kurzfristig in den Unterstützungsbereich von $0,14-$0,15 zurückfällt.

Der rasante Anstieg des Dogecoin-Kurses hat die Aufmerksamkeit von SHIB KNIGHT erregt, einem renommierten Analysten für Meme-Coins mit mehr als 400.000 Followern auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter. Seinen Beobachtungen zufolge bedeutet der 16-prozentige Kursanstieg von Dogecoin die Rückkehr der “Dogs” auf den Kryptomarkt.

SHIB KNIGHT ist der Meinung, dass die Entwicklung von Meme-Coins wie Shiba Inu (SHIB) und Floki Inu (FLOKI) wahrscheinlich ähnlich verlaufen wird, da diese dazu neigen, größere Kursanstiege zu erleben, wenn Dogecoin steigt. Der Analyst betonte auch das Potenzial von Floki Inu und sagte, dass es “nach der gestrigen Veröffentlichung der neuen Roadmap vielversprechend aussieht”.

$DOGE is up 16% today 👀️️🔥️️️️

The dogs are backing and it is only a matter of time before $SHIB and $FLOKI follows, as they tend to follow #doge and move harder when it rallies.#FLOKI is looking good with the release of its new roadmap yesterday. https://t.co/KAxutYrgbl pic.twitter.com/eMQ54HuYAI

— $SHIB KNIGHT (@army_shiba) March 23, 2024