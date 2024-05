Dogecoin-Maskottchen Kabosu ist tot: das Meme, das die Finanzwelt erschütterte

Kabosu – der Shiba Inu, der als Gesicht des “Doge”-Memes zu Weltruhm gelangte und die Schaffung des beliebten Memecoins Dogecoin (DOGE) inspirierte – ist am 24. Mai im Alter von 17 Jahren friedlich eingeschlafen.

Atsuko Sato, die Besitzerin von Kabosu, teilte die herzzerreißende Nachricht in ihrem offiziellen Blog mit und bedankte sich für die große Liebe und Unterstützung, die Kabosu über die Jahre hinweg entgegengebracht wurde. Sato kündigte an, dass am 26. Mai im Flower Kaori in Kotsu no Mori, Narita City, eine Abschiedsparty für “Kabo-chan” stattfinden wird. In dem Beitrag heißt es:

Die Krypto-Community und Kabosus zahllose Fans haben sich zusammengefunden, um ihr Beileid auszudrücken und ihre Erinnerungen an den Hund, der zur Internet-Sensation wurde, zu teilen. Kabosus Aufstieg zu Ruhm begann 2010, als Sato Fotos ihres adoptierten Hundes in ihrem Blog veröffentlichte.

Ein bestimmtes Bild, auf dem Kabosus skeptischer und neugieriger Gesichtsausdruck zu sehen ist, verbreitete sich schnell und begründete das Mem “Doge”. Dieses einzelne Bild, das oft von Sätzen in gebrochenem Englisch und der Schriftart Comic Sans begleitet wird, wurde zu einem Eckpfeiler der Internetkultur.

Im Jahr 2013 erreichte die Popularität des Memes die Finanzwelt mit der Gründung von Dogecoin, das Kabosus Bild als offizielles Logo verwendete. Obwohl als Scherz gedacht, entwickelte sich Dogecoin zu einem beliebten Coin, der für zahlreiche wohltätige Initiativen verantwortlich war, darunter die Finanzierung von Projekten für sauberes Wasser und die Unterstützung des jamaikanischen Bobteams.

Als Sato im Dezember 2022 die Community darüber informierte, dass Kabosu mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, stellte sich die Krypto-Community geschlossen hinter sie. Ein Twitter-Nutzer bot sogar an, alle notwendigen Kosten zu übernehmen, um Kabosu die beste Behandlung zukommen zu lassen.

Wishing Kabosu a speedy recovery.praying for her🙏 and I’m sorry to even mention money at a time like this but any expenses needed to make sure she gets the best treatment please consider it paid for.I say that with all due respect.

