Disney schließt sich mit Warner Bros Discovery zusammen, um ein neues Bundle-Angebot zu starten

Walt Disney und Warner Bros. Discovery schließen sich zusammen, um Kunden in den Vereinigten Staaten ein Bündel aus den Streaming-Diensten Disney+, Hulu und Max anzubieten.

Die Kunden können sich für das kombinierte Programm auf allen drei Plattformen anmelden, wobei sie zwischen einem werbefreien und einem werbeunterstützten Format wählen können, aber es wurden keine Informationen über die Kosten des Dienstes bekannt gegeben.

In einer Pressemitteilung wurden weitere Informationen zum Projekt bekannt gegeben, das im Sommer dieses Jahres anlaufen wird; weitere offizielle Details sollen in den kommenden Wochen folgen.

Disney+ ist die Heimat von bekannten Filmen und Serien von Studios wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Außerdem gibt es dort die Simpsons. Hulu bietet einen umfassenden Streaming-Dienst für Live- und On-Demand-Programme mit Zugang zu Inhalten aus dem gesamten Spektrum der US-Sender.

Max ist eine erweiterte Streaming-Option von Warner Discovery mit Inhalten für die ganze Familie, von HBO Originals und Harry Potter bis hin zu Cartoon Network und dem Discovery Channel.

