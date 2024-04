Die Krypto-Gewinner der Woche – Dogecoin, Aptos, Toncoin und neue Altcoin-ICOs

Der Kryptomarkt erlebte in der vergangenen Woche eine Korrektur, bei der die wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum um 1,7 Prozent bzw. 4 Prozent fielen.

Während das Wochenende relativ ruhig verlief, stach ein Meme-Coin heraus – Dogecoin (DOGE) stieg um 16 % und übertraf damit die meisten seiner Artgenossen.

Layergg, ein Kryptoanalyst mit fast 100.000 Followern auf X, hat uns seine Erkenntnisse über die besten Altcoins für die Watchlist dieser Woche verraten.

Hier eine Zusammenfassung seiner Altcoin-Analyse:

Dogecoin (DOGE): Für den 1. April plant Coinbase International die Einführung des DOGE Futures-Handels. Darüber hinaus ist der 20. April als “Doge Day“ bekannt. Ein Ereignis, auf das die Preise von Meme-Coins in der Vergangenheit empfindlich reagiert haben.

Aptos (APT): Aptos steht vor einer wichtigen RWA (Real-World-Asset) Ankündigung im April, mit möglichen Gerüchten über Partnerschaften mit großen Vermögensverwaltern wie BlackRock oder Franklin Templeton. Es wird erwartet, dass Details auf den Aptos DeFi DAYS am 2. April bekannt gegeben werden.

Fantom (FTM): Der Launch des Fantom Sonic Mainnet wird für Ende März oder Anfang April erwartet. CEO Andre Cronje ist aktiv an Werbeaktivitäten beteiligt und sein großer Einfluss rechtfertigt strategische Überlegungen.

Stacks (STX): Mit der bevorstehenden Halbierung von Bitcoin in weniger als einem Monat und dem für Ende April geplanten Nakamoto-Upgrade zieht Stacks als erste SEC-konforme Blockchain weiterhin das Interesse globaler Vermögensverwalter wie Franklin Templeton auf sich.

The $STX Nakamoto upgrade will be massive for its ecosystem.

Currently, you're still bound by the 10 minute #Bitcoin block times. This will be reduced to 5 seconds.

There's already an ecosystem being built on top of stacks. After this upgrade they can finally flourish.

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) March 23, 2024