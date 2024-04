Die 10 besten KI-Charaktergenerator-Apps

Künstliche Intelligenz (KI) ist aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützt uns bei einer Vielzahl von Aufgaben, sei es beim Brainstorming für neue Ideen, beim Verfassen oder Optimieren von E-Mails oder beim Erstellen von Bildern und Kunstwerken. Ein Bereich, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut und daher weiter entwickelt wird, ist die KI-Charaktergenerierung.

Was ist ein KI-Charaktergenerator?

Wie jede generative KI verwendet auch ein KI-Charaktergenerator Eingabeaufforderungen und maschinelles Lernen, um ein neues Bild zu erzeugen. Die meisten Anwendungen verwenden textbasierte Eingabeaufforderungen, die Informationen vom Benutzer aufnehmen und daraus ein Bild erstellen.

Einige der in diesem Artikel vorgestellten KI-Tools ermöglichen auch bildbasierte Eingabeaufforderungen. Der Benutzer kann mehrere Variationen des gewünschten Bildes hochladen und das KI-Tool kombiniert diese zu einem neuen Bild. Beliebt ist diese Methode bei der Erstellung von stilisierten Bildern der eigenen Person. So kann der Nutzer mit wenigen Mausklicks ein Bild von sich selbst in Pixel-, Grafik- oder nahezu jedem erdenklichen Stil erstellen lassen.

Die besten KI-Charaktergeneratoren

Alle hier vorgestellten KI-Tools arbeiten nach dem gleichen Grundprinzip. Der große Unterschied liegt in den KI-Algorithmen, die von den Tools verwendet werden. Somit variiert auch der Output des jeweiligen Tools je nach verwendetem KI-Algorithmus. Umso wichtiger ist es, das Tool zu verwenden, das für die eigenen Zwecke und Anforderungen am besten geeignet ist.

PhotoDirector

PhotoDirect besticht vor allem durch seine Benutzerfreundlichkeit. Der KI-Generator ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar und bietet die Möglichkeit, Fotos in eine Vielzahl unterschiedlicher Stile zu verwandeln. Ob fotorealistisch oder fast schon übertrieben grafisch, je nach Wunsch des Nutzers ist fast alles möglich. Darüber hinaus können auch spezifische Informationen wie Geschlecht etc. angegeben werden. Dies hilft, ein Ergebnis zu erhalten, das auch wirklich der eigenen Identität entspricht.

Nach der Erstellung des ersten Bildes können Details wie Haarfarbe, Stil, Accessoires etc. problemlos verändert und den eigenen Wünschen angepasst werden.

FacePlay

Bei FacePlay handelt es sich um eine eher kunstorientierte Anwendung, die Fotos in künstlerische Bilder aus allen Epochen verwandelt. Von klassischen Gemälden bis hin zu farbenfrohen Anime- oder Superheldenporträts. Mit Hilfe der In-App-Tools kann jedes Bild in ein Kunstwerk verwandelt werden.

Darüber hinaus bietet die App auch eine Videofunktion, was bei Apps dieser Art eine Seltenheit ist. Mithilfe dieser Funktion lassen sich Videos in Cartoons umwandeln, die dann ganz bequem mit nur wenigen Klicks per E-Mail oder über soziale Netzwerke verschickt werden können.

Dawn KI

Während die ersten beiden Optionen in dieser Liste hauptsächlich mit Bildvorlagen arbeiten, bietet Dawn KI Funktionen für Text-zu-Bild- und Bild-zu-Bild-Vorlagen. Somit benötigt man für die Konvertierung nicht einmal ein Originalbild. Man schreibt einfach, was man sehen möchte, und lässt die generative KI den Rest erledigen.

Zudem kann man aus einer Reihe von KI-Stilen wählen. Sollte die eigene Vorstellungskraft einmal an die Grenzen stoßen, kann man auch aus einer ständig wachsenden Bibliothek von Voreinstellungen wählen. Großer Pluspunkt: Die KI von Dawn kann nicht nur Charaktere, sondern auch Landschaften, Tiere und Gebäude erstellen.

Picsart

Picsart sticht aus der Masse der Solo-KI-Avatar-Tools heraus und bietet frische Stile für Paar- und Gruppenfotos. Neben Bildern von Menschen gibt es auch zahlreiche Beispiele für Bilder von Haustieren mit ihren Besitzern im Cartoon-Stil, was Picsart zur vielleicht liebenswertesten Anwendung eines KI-Tools macht.

Mit über einer Million KI-Bildern, die täglich generiert werden, hat Picsart eine der größten Benutzergruppen auf dieser Liste.

starryai

Bei starryai stehen Kreativität und künstlerischer Ausdruck im Vordergrund. Nutzer haben die Möglichkeit, Avatare aus Bildern, Text und sogar Emoji-Eingaben zu erstellen. Wer unbegrenzte Eingaben tätigen möchte, kommt um die kostenpflichtige Mitgliedschaft nicht herum. Allerdings kann man mit dem kostenlosen Plan zunächst eine begrenzte Anzahl von KI-Funktionen und bis zu fünf Charaktere ausprobieren.

Wer sich für ein Upgrade entscheidet, kann die KI-Bilder mit mehr Optionen bearbeiten und so seinen Avatar schnell perfektionieren.

Fotor

Fotor bekannt für seine Bildbearbeitungssoftware bietet auch eine generative KI-Anwendung, die wie geschaffen für Charakter-Avatare ist. Die Text-zu-Bild-Software verfügt über eine beeindruckende Genauigkeit. Hier kann man sich darauf verlassen, dass die Software die ersten Befehle versteht und schnell lernt, wenn man sie korrigiert.

Mit den integrierten Fotobearbeitungswerkzeugen können Sie ganz einfach den Hintergrund entfernen, um ein schnelles PNG zu erstellen, oder andere Bilder bearbeiten, um Collagen, kombinierte Kunstwerke und vieles mehr zu erstellen.

Artbreeder

Artbreeder überzeut vor allem durch seine kollaborativen Werkzeuge. Obwohl es sich um einen webbasierten KI-Charaktergenerator und nicht um eine mobile Anwendung handelt, bietet es einige der besten Kombinations- und Mixing-Tools aller generativen KI-Software. Das bedeutet, dass Sie Gesichtszüge, Frisuren und Kleidung mischen und kombinieren können, um völlig neue Charaktere zu erstellen.

Charakter-Generator

Character Generator tut, was der Name sagt – und das sehr gut. Das Alleinstellungsmerkmal dieser von Adobe entwickelten App ist die Möglichkeit, 3D-Charaktere zu erstellen, die sich ideal für den Einsatz in Spielen, Filmen und anderen Medien eignen. Im Vordergrund stehen fotorealistische Charaktere mit realistischer Mimik und Kleidung. Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Körpertypen, Hauttönen und Kleidungsstilen, damit Sie Ihren Avatar so genau wie möglich anpassen können.

Lensa KI

Lensa KI richtet sich an Influencer und verspricht, für jeden ein individuelles Ergebnis zu liefern. Darüber hinaus bietet die App auch Unterstützung für die von Ihnen eingegebenen Anfragen, damit Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Nach der Erstellung können Sie Ihre Bilder nachbearbeiten, Accessoires oder Farben hinzufügen, Objekte entfernen und verschiedene andere Bearbeitungen vornehmen. Es gilt jedoch zu beachten, dass die App Ihre Fotos zum Trainieren der künstlichen Intelligenz verwendet, sie jedoch nicht speichert oder mit anderen teilt.

Bildverweis: Ideogramm