Der Schöpfer von TMNT: Turtles spricht über den Fortschritt des neuen Spiels Last Ronin

Der Macher der Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT), Kevin Eastman, hat uns weitere Details über das neue Spiel Last Ronin verraten, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Im Gespräch mit Game Informer klärte Eastman Brian Shae über den aktuellen Stand des Projekts auf und war voll des Lobes: “Alles, was ich bislang gesehen habe – wir haben mit dem Entwicklerteam interagiert – wirkt, als wären einige der Sets und einige der Charaktere direkt aus den Seiten des Comics entsprungen”.

TMNT in der Zeit

Die düstere Geschichte folgt dem letzten Überlebenden der vier Reptilienbrüder, der in einer makabren, dystopische Zukunft lebt, in der Shredders Enkel das Land mit eiserner Faust regiert. Welcher der Brüder das Nunchaku, die Sai, den Stab und das Katana übernimmt, bleibt ein Geheimnis für all jene, die die von IDW Comics herausgegebene Serie nicht gelesen haben.

Die Idee stammt von Eastman und dem Miterfinder der Pizzabäcker, Peter Laird, und ist bereits knapp 30 Jahren alt. Paramount reitet aktuell auf der Welle der Schildkröten-Wiederbelebung, hatte aber kein Interesse daran, dass der ikonische Comic den Erfolg des jüngsten Mutant Mayhem-Films beeinträchtigt und entschied sich daher für eine Adaption in Form eines Spiels.

Das Spiel wird von Black Forest Games entwickelt und von THQ Nordic für PS5, Xbox Serie X/S und PC veröffentlicht. THQ Nordic hat schon vor einem halben Jahr einen Teaser-Trailer für den Titel veröffentlicht, in dem das angedeutete Gemetzel gezeigt wird, welches nur einen überlebenden Bruder zeigt:

Eastman fügte hinzu, dass er das Spiel “einfach schön” fand. “So fantastisch. Und so ziemlich jeder Fan von Last Ronin, mit dem ich gesprochen habe, ist wirklich, wirklich gehypt, quasi ganz nach dem Motto: ‘Wir kriegen endlich eine ältere Version der Turtles nur für uns als Videospiel!”

Der legendäre Comic-Schöpfer fügt noch hinzu: “Wenn diese düstere Adaption so wird, wie wir alle hoffen und wie sie sich entwickelt, dann denke ich, werden wir noch lange in dieser Arena spielen, und die Entscheidung liegt bei den Fans. Wir werden unser Bestes geben und auf das Beste hoffen.”

Die Schildkröten haben bereits eine Vielzahl kleinerer Spieleabenteuer erlebt, darunter Klassiker wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, das in den 90er Jahren für das Super Nintendo Entertainment System (SNES) erschien. Die Konami-Spiele dieser Generation haben einen neuen Anstrich bekommen und mit Shredder’s Revenge von Tribute Games einen geistigen Nachfolger von Teenage Mutant Ninja Turtles, der auf jedem Gerät mit Bildschirm zu finden ist.

Fans der vier Bandana-tragenden Brüder werden sich über jede Neuigkeit freuen, die von THQ Nordic und Black Forest Games kommt, doch momentan ist die einzige große Spieladaption der Mutanten das Land des Online-Multiplayers. Wie wir Ende letzten Jahres berichteten, feierten die Gully-Helden ihr Debüt bei einem Fornite-Event.

Auch im beliebten Indie-Browserspiel Infinite Craft kann man sie erschaffen, indem man eine Mischung aus Befehlen zusammenstellt, um die Schildkröten aus einer Reihe von Objekten erscheinen zu lassen.