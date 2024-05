Dell und Nvidia entwickeln gemeinsam “KI-Fabriken” für Unternehmen

Dell hat eine Ausweitung seiner Partnerschaft mit Nvidia angekündigt und gleichzeitig neue Server, PCs und Dienstleistungen vorgestellt, die das KI-Angebot des Unternehmens erweitern.

Auf der Dell Technologies World 2024 stellten die CEOs Michael Dell und Jensen Huang eine erweiterte Partnerschaft zwischen Dell und Nvidia vor, die sich auf “KI-Fabriken” konzentriert und auf ihrer ersten Ankündigung vom Juli 2023 aufbaut.

Die neue KI-Fabrik von Dell und Nvidia wird die Hardware und Software beider Unternehmen zusammenführen, um die Einführung generativer KI-Tools in Unternehmen zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit soll die Einführung von KI vereinfachen und beschleunigen und die Implementierungszeiten um 86 Prozent verkürzen.

Im Rahmen der Initiative werden Produkte vorgestellt, die auf den kürzlich vorgestellten Blackwell-Chips von Nvidia basieren. Dazu gehören der neue Dell PowerEdge XE9680L Server, der acht Nvidia Blackwell GPUs in einem kompakteren Design unterstützt, sowie eine neue Dell Generative KI-Lösung für digitale Assistenten, die eine schnellere Einführung digitaler Assistenten ermöglicht.

“Wir sind jetzt in der Lage, Intelligenz herzustellen”, sagte Huang in einer Diskussion auf der Bühne mit dem CEO von Dell. “Die letzte industrielle Revolution war die Herstellung von Software, davor war es die Herstellung von Elektrizität – jetzt stellen wir Intelligenz her”.

