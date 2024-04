Coinbase beantragt Zulassung für den Handel mit Futures für DOGE, LTC und BCH

Coinbase Exchange hat bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die Zulassung zum Handel mit Futures für Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) und Dogecoin beantragt.

Die CFTC hat bisher nicht offiziell auf diesen Antrag reagiert. Noch wichtiger ist, dass sie sich nicht gegen den Antrag von Coinbase ausgesprochen hat, der bisher unter dem Radar vieler Investoren zu fliegen schien.

Die Absichtserklärung von Coinbase wurde an Christopher Kirkpatrick, den Geschäftsführer der CFTC, geschickt, um eine Selbstzertifizierung auf den Weg zu bringen. Dies zeigt, dass das Unternehmen nicht auf eine offizielle Genehmigung warten möchte, sondern CFTC Regulation 40.2(a) nutzen möchte, um diese Futures zu listen.

Die folgenden Dokumente wurden von Community-Poster Summers auf X veröffentlicht:

Coinbase Derivatives LLC quietly filed certifications with CFTC to list US regulated futures for Dogecoin, Litecoin and Bitcoin Cash.

They filed them on March 7 and surprisingly nobody seemed to notice.

Futures are set to start trading on April 1 if there are no objections from… pic.twitter.com/DYbWjuS6G2

— Summers (@SummersThings) March 20, 2024