Chinesische Behörden schalten illegalen Krypto-Dienst ab

Die chinesischen Behörden haben eine Untergrundbank geschlossen, die den illegalen Währungsumtausch zwischen dem chinesischen Yuan und dem südkoreanischen Won unter Verwendung von Kryptowährungen ermöglichte.

Die Polizei gab in den lokalen sozialen Medien QQ bekannt, dass die Operation – bei der Transaktionen im Wert von mindestens 295,8 Millionen USD getätigt wurden – in der Provinz Jilin im Nordosten Chinas aufgedeckt wurde, was zur Verhaftung von sechs Verdächtigen führte.

Die Mechanismen der illegalen Operation

Dem Bericht zufolge nutzte die kriminelle Gruppe die inhärenten Merkmale von Kryptowährungen, wie Anonymität und Dezentralisierung, um illegale Devisengeschäfte zu tätigen.

Sie nutzten inländische Bankkonten, um Gelder zu empfangen und zu überweisen, während sie gleichzeitig außerbörsliche (OTC) Kryptowährungstransaktionen tätigten. OTC-Transaktionen finden direkt zwischen zwei Parteien statt, ohne dass eine zentrale Börse involviert ist, wodurch sie schwieriger zu verfolgen und zu regulieren sind.

Die Operation richtete sich angeblich an verschiedene Unternehmen, darunter südkoreanische Einkaufsagenten, grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen und Import-Export-Handelsunternehmen, und half ihnen beim Austausch von Geldern zwischen dem chinesischen Yuan und dem südkoreanischen Won.

Durch die Verwendung von Kryptowährungen als Vermittler wollte die kriminelle Gruppe die strengen Kapitalkontrollmaßnahmen Chinas umgehen und den illegalen Währungsaustausch erleichtern.

Chinas Kapitalverkehrskontrolle

China verfolgt seit langem eine strenge Kapitalkontrollpolitik, um den Geldfluss in und aus dem Land zu regulieren. Diese Maßnahmen sollen Kapitalflucht verhindern, die finanzielle Stabilität aufrechterhalten und den Wert des chinesischen Yuan schützen.

Einige Privatpersonen und Unternehmen haben jedoch auf Kryptowährungen zurückgegriffen, um diese Vorschriften zu umgehen.

Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) bieten eine dezentrale und pseudonyme Möglichkeit, Werte über Grenzen hinweg zu übertragen, ohne sich auf traditionelle Finanzinstitute zu verlassen. Dies hat sie zu einem attraktiven Instrument für jene gemacht, die versuchen, Kapitalkontrollen zu umgehen und sich an illegalen Finanzaktivitäten zu beteiligen.

Die chinesische Regierung geht immer strenger gegen die Verwendung von Kryptowährungen für solche Zwecke vor. 2017 verbot China Initial Coin Offerings (ICOs) und schloss inländische Kryptowährungsbörsen, um den spekulativen Handel einzudämmen und finanzielle Risiken zu vermeiden.

Seitdem haben die Behörden viele Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen, darunter Geldwäsche, Betrug und illegaler Währungsumtausch, weiter überwacht und unterbunden.

Auswirkungen und Zukunftsaussichten

Die Zerschlagung dieses Untergrund-Finanzdienstes in der Provinz Jilin verdeutlicht die anhaltenden Bemühungen der chinesischen Behörden, illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen sowie die Kontrolle über Kapitalströme aufrechtzuerhalten. In dem Maße, in dem Kryptowährungen mehr und mehr an Aufmerksamkeit und Akzeptanz gewinnen, müssen sich Regierungen weltweit mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die sich aus der Regulierung dieser dezentralisierten Vermögenswerte und der Verhinderung ihrer Verwendung für illegale Zwecke ergeben.

Chinas Haltung gegenüber Kryptowährungen ist eine der strengsten unter den großen Volkswirtschaften. Während das Land die Blockchain-Technologie, die den Kryptowährungen zugrundeliegende Technologie, begrüßt, hat es eine harte Linie gegen die Verwendung von Kryptowährungen selbst eingeschlagen.

Trotzdem verdrängen die lokalen Regulierungsbehörden Kryptowährungen nicht vollständig aus ihrem Zuständigkeitsbereich. Es scheint, dass die chinesischen Behörden größtenteils gegen die dezentralisierte und nicht zensierbare Art der Verwendung von Kryptowährungen sind.

Der Akt unterstreicht dies, nachdem Hongkong-Fondsmanager Mitte April die Genehmigung für Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs beantragt hatten und diese nur kurz darauf genehmigt wurden. Anfang dieses Monats wurden diese beiden Produkte an der lokalen Börse verfügbar.