Brasilien ermittelt gegen Elon Musk wegen schwerer Falschinformation

Tesla-CEO Elon Musk wird von einem Richter des Obersten Gerichtshofs Brasiliens wegen der Verbreitung von Fake News und angeblicher Behinderung der Justiz angeklagt.

Richter Alexandre de Moraes erklärte in seiner Entscheidung, dass der Chef von X (früher bekannt als Twitter) eine öffentliche “Desinformationskampagne” über die Handlungen des Obersten Gerichtshofs von Brasilien geführt habe. Berichten zufolge war Musk auch am nächsten Tag mit dem Urteil nicht einverstanden und postete in den sozialen Medien, dass das Unternehmen der gerichtlichen Anordnung, bestimmte Konten zu sperren, nicht mehr nachkommen werde.

Unter Berufung auf de Moraes zitierte AP den Richter mit den Worten: “Das eklatante Verhalten der Behinderung der brasilianischen Justiz, die Anstiftung zu Straftaten, die öffentliche Drohung, gerichtlichen Anordnungen nicht Folge zu leisten, und die künftige Nichtkooperation der Plattform sind Tatsachen, die die Souveränität Brasiliens missachten”.

Die brasilianischen Behörden haben ihre Bemühungen verstärkt, die Verbreitung von, wie sie es nennen, Fehlinformationen und Hassreden in den sozialen Medien einzudämmen. X hatte sich zunächst an diese Richtlinie gehalten. In einem am Samstag veröffentlichten Beitrag bekräftigte das Unternehmen jedoch, dass Brasilianer “unabhängig von ihren politischen Überzeugungen Redefreiheit genießen sollten”.

X Corp. has been forced by court decisions to block certain popular accounts in Brazil. We have informed those accounts that we have taken this action.

We do not know the reasons these blocking orders have been issued.

We do not know which posts are alleged to violate the…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) April 6, 2024