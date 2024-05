BlackRocks IBIT erreicht Meilenstein von 70 Tagen mit Nettozuflüssen

BlackRocks börsengehandelter Bitcoin-Spot-Fonds (ETF) IBIT hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht und 70 Tage in Folge Nettomittelzuflüsse verzeichnet.

Damit gehört der Fonds zu den Top 10 der ETFs mit den längsten täglichen Zuflüssen in der Geschichte, gleichauf mit dem JETS ETF, der sich auf die Luftfahrtindustrie konzentriert.

Am Montag verzeichnete der IBIT laut HODL15Capital und SosoValue einen Nettozufluss von rund 20 Millionen US-Dollar. Diese konstante Performance hat dem ETF seit seiner Auflegung zu einer beachtlichen Popularität verholfen.

Laut Eric Balchunas, Bloombergs leitendem ETF-Analysten, hält der JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) derzeit mit beeindruckenden 160 Tagen den Rekord für die längste Serie täglicher Zuflüsse.

$IBIT inflow streak currently at 69 DAYS. one more day and it moves into Top 10 and ties $JETS (a streak I was equally as fascinated by) altho streak ending today would be pretty hilarious, show financial gods have sense of humor via @thetrinianalyst pic.twitter.com/niDzfaKqgp

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 22, 2024