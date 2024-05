Bitcoin- und Altcoin-Preise steigen: der CPI-Bericht zeigt, dass die US-Inflation auf 3,4 % fällt

Der aktuelle CPI-Bericht setzte den 11-wöchigen Trend fort, dass die Daten über 3 % liegen, weswegen Händler skeptisch sind, dass die Zahl in absehbarer Zeit unter diesen Wert fallen könnte. Der Bericht zeigte jedoch eine etwas niedriger als erwartete Inflationsrate von 3,4%.

Daraufhin reagierte der Bitcoin-Kurs positiv und wird derzeit deutlich über 64.000 $ gehandelt, was einem Anstieg von fast 5 % entspricht. Bemerkenswerterweise verzeichneten AI-Kryptowährungen sogar noch größere Zuwächse, wobei die Preise von RNDR und NEAR heute um rund 10 % anstiegen.

Der Rückgang des Verbraucherpreisindexes in den USA auf 3,4 % im April, der den Erwartungen der Ökonomen entsprach, wird als positive Nachricht für risikoreiche Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen angesehen. Laut Richard Fetyko, CEO von altFINS, deutet diese Entwicklung darauf hin, dass die Fed Zinssenkungen in diesem Jahr überdenken könnte, da die Inflation eine sinkende Tendenz zu zeigen scheint.

Die Inflationsprognose der Cleveland Fed hatte für April 3,5 % vorausgesagt, was besser ausfiel als erwartet. Alles in allem ist dies seiner Meinung nach eine gute Nachricht für Vermögenswerte wie Kryptowährungen.

US CPI fell to 3.4% in April, in line with economists’ expectations. This compares with a 3.5% annual rise in US #CPI in March 2024.

This is a good news for risky assets like equities and crypto as it indicates that the #Fed may reassess interest rate cuts this year as it seems…

— Richard Fetyko, CEO of altFINS (@FetykoRichard) May 15, 2024